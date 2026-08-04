Συναγερμός σε κατασκήνωση του Ηρακλείου, εννιάχρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά από δοκάρι

Ώρες αγωνίας έζησαν οι άνθρωποι κατασκήνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν ένα παιχνίδι της καθημερινότητας κόντεψε να μετατραπεί στον απόλυτο εφιάλτη. Ένα αγόρι 9 χρονών τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι έπειτα από πτώση δοκαριού, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση των υπευθύνων.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, που εφημέρευε.

Μετά τις πρώτες εξετάσεις και την παροχή πρώτων βοηθειών, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου και νοσηλεύεται.

Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, όπως μεταδίδει το neakriti.gr.