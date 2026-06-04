Καλαμάτα: Δεν μπορεί να αναλάβει τις κόρες της 39χρονης η θεία τους

Το Σάββατο απολογείται ο συζυγοκτόνος που σκότωσε την 39χρονη Βασιλική 

Καλαμάτα: Δεν μπορεί να αναλάβει τις κόρες της 39χρονης η θεία τους
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της συζύγου του στην Καλαμάτα έλαβε προθεσμία για απολογία το Σάββατο.
  • Ο συνήγορός του ζήτησε αναβολή για να μελετήσει τη δικογραφία, καθώς η ιατροδικαστική έκθεση παραδόθηκε αργά.
  • Ο κατηγορούμενος επιμένει ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη σύζυγό του.
  • Η απολογία του αναμένεται να πραγματοποιηθεί ενώπιον της ανακρίτριας το πρωί του Σαββάτου.
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Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 41χρονος που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα, την ώρα που στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά τους.

Τα δύο κορίτσια, 10 και 6 ετών, φαίνεται πως είχαν εκτεθεί σε ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις μέσα στο σπίτι τους. Όπως περιγράφεται από φίλους της οικογένειας στο Mega, ξυπνούσαν τις νύχτες από φωνές και ένταση, προσπαθώντας να καταλάβουν τι συμβαίνει γύρω τους, ζώντας σε ένα κλίμα φόβου και ανασφάλειας που είχε γίνει καθημερινότητα.

Μαρτυρίες κατοίκων κάνουν λόγο για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με τον πατέρα να φέρεται, σύμφωνα με ισχυρισμούς, να έχει ασκήσει κακοποίηση στη σύζυγό του.

Ο πατέρας του κατηγορούμενου, μιλώντας στο Mega, υποστηρίζει πως δεν είχε αντιληφθεί τίποτα από όσα φέρεται να συνέβαιναν στο σπίτι, ούτε την κατάσταση που βίωναν η νύφη και τα εγγόνια του.

Τα δύο παιδιά εξακολουθούν να νοσηλεύονται, με την κατάσταση της υγείας τους να είναι καλή. Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα δείξουν αν το βράδυ του εγκλήματος τους είχαν χορηγηθεί ουσίες με σκοπό να παραμείνουν σε ύπνο.

Παράλληλα, η αδερφή της 39χρονης, η οποία είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την επιμέλεια, φέρεται να δήλωσε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά στην ανατροφή των παιδιών.

Έτσι, στο τραπέζι εξετάζεται το ενδεχόμενο η επιμέλεια να περάσει στη γιαγιά τους, με δικαστική εποπτεία, ενώ προς το παρόν τα κορίτσια παραμένουν υπό ιατρική φροντίδα.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, έχει απαγορευτεί η επαφή των παιδιών με συγγενείς από την πλευρά του φερόμενου ως δράστη.

Πριν από λίγα χρόνια, η εικόνα της οικογένειας φαινόταν εντελώς διαφορετική, με τη Βασιλική να εκδηλώνει ενδιαφέρον για απλές καθημερινές στιγμές και να προσπαθεί να οργανώσει τη ζωή της.

Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, η κατάσταση επιδεινωνόταν σταδιακά, με τα δύο παιδιά να βρίσκονται τελικά στο επίκεντρο μιας τραγικής υπόθεσης που έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση και έντονο προβληματισμό για το μέλλον τους.

«Καθαρές» οι εξετάσεις στα παιδιά

Το δυστυχές της υπόθεσης, είναι ότι τα παιδιά της οικογένειας, δύο κορίτσια 6 και 10 ετών, αντίστοιχα, βρίσκονταν στο σπίτι και κοιμόνταν την ώρα που ο πατέρας τους δολοφονούσε ειδεχθώς τη μητέρα τους. Τα ουρλιαχτά και οι φωνές της, πιθανώς θα έφτασαν στα αυτιά τους, ωστόσο, τα παιδάκια, που αναζητούν τη μητέρα τους, δεν έχουν μάθει ακόμα για την απώλειά της.

Στο σπίτι της οικογένειας, είχαν εντοπιστεί υπνωτικά χάπια, τα οποία πιθανολογείτο ότι είχε χορηγήσει ο πατέρας στα παιδιά για να μην καταλάβουν τίποτα από το φονικό, ωστόσο, οι πρώτες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν έδειξαν ότι δεν υπήρχε κάτι ύποπτο.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου Καλαμάτας αναμένουν απαντήσεις από τις εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν πάρει από το αίμα των δύο παιδιών για να διαπιστωθεί τελικά αν υπήρχε κάποια ουσία που είχε χορηγηθεί από τον πατέρα τους και θα παίξει καθοριστικό ρόλο και στην πορεία της ανάκρισης.

Την παρακολουθούσε με tracker, ψεύτικα προφίλ και κοριούς

Το φιλικό περιβάλλον της 39χρονης περιγράφει τον εφιάλτη που ζούσε η άτυχη γυναίκα τους τελευταίους μήνες, υποστηρίζοντας ότι ο 41χρονος ήταν ένας χειριστικός σύντροφος, ο οποίος δεν την άφηνε να πάρει «ανάσα».

Το τελευταίο διάστημα διέδιδε στο δικό του περιβάλλον ότι η 39χρονη διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης αυτής της αποτρόπαιης δολοφονίας είχε τοποθετήσει μια συσκευή εντοπισμού στο αυτοκίνητο της συζύγου του (tracker), ενώ είχε βάλει και συσκευές ηχογράφησης στο σπίτι της οικογένειας, ώστε να ελέγχει πού είναι και τι κάνει, ανά πάσα στιγμή.

Μάλιστα, είχε δημιουργήσει κι ένα ψεύτικο προφίλ στο Instagram (thana_tos) προκειμένου να παρακολουθεί τη δραστηριότητα της 39χρονης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «θάνατος».

Στο «μικροσκόπιο» παλαιότερες καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά

Εν τω μεταξύ, όπως προκύπτει από τις έρευνες γύρω από την υπόθεση, είχε γίνει αντιληπτή εδώ και αρκετούς μήνες, από το στενό κύκλο φίλων της 39χρονης ότι έπεφτε θύμα κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας από το 41χρονο σύζυγό της και πατέρα των δυο ανήλικων κοριτσιών τους, 6 και 10 ετών αντίστοιχα, χωρίς όμως να υπάρχει σχετικό ιστορικό στις Αρχές.

Φίλος του θύματος ανέφερε σχετικά ότι «σε μια έξοδό μας για καφέ μας μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε στο σπίτι. Μας είχε πει ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά κι ότι είχε ασκήσει βία σε βάρος της.

Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης βρίσκονται εκ νέου καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο και αφορούσαν την 39χρονη Βασιλική. Τότε, το θύμα δεν είχε εμφανιστεί στο μάθημα χορού που πήγαινε και οι φίλοι της που γνώριζαν την κατάσταση στο σπίτι ανησύχησαν και άρχισαν να την αναζητούν και μέσω αστυνομίας.

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