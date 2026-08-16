Μάνη: Στο σημείο όπου η 50χρονη χτυπήθηκε από κεραυνό - Άνοιξαν κι οι αερόσακοι του ΙΧ

Η περίπου 50χρονη γυναίκα βρισκόταν μέσα στο όχημά της, όταν σημειώθηκε το ισχυρό πλήγμα

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Μάνη: Στο σημείο όπου η 50χρονη χτυπήθηκε από κεραυνό - Άνοιξαν κι οι αερόσακοι του ΙΧ
ΕΛΛΑΔΑ
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Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν στη Μάνη, όταν κεραυνός χτύπησε το αυτοκίνητο μιας γυναίκας την ώρα που η περιοχή βρισκόταν στο έλεος της σφοδρής κακοκαιρίας.

Η περίπου 50χρονη γυναίκα βρισκόταν μέσα στο όχημά της, όταν σημειώθηκε το ισχυρό πλήγμα. Από την ένταση του κεραυνού, άνοιξαν ακόμη και οι αερόσακοι του αυτοκινήτου, ενώ η ίδια τραυματίστηκε.

Στο σημείο όπου χτυπήθηκε από κεραυνό το αυτοκίνητο βρέθηκε το ΕΡΤnews, καταγράφοντας τις εικόνες από την πρωτοφανή κακοκαιρία που έπληξε τη Μάνη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η περιοχή δεχόταν τεράστιες ποσότητες νερού και οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε χειμάρρους. Στο συγκεκριμένο σημείο, μάλιστα, είχαν εγκλωβιστεί περισσότερα από 100 οχήματα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες κατοίκων.

Βρισκόταν κάτω από δέντρο

Όπως περιέγραψε ο ρεπόρτερ, στο σημείο βρίσκεται μια βελανιδιά, κάτω από την οποία είχε σταθμεύσει το όχημα. Οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν το μέγεθος της κακοκαιρίας, με δρόμους γεμάτους νερά και φερτά υλικά και αυτοκίνητα που είχαν ακινητοποιηθεί.

Η πρόσβαση στη γυναίκα ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους. Αστυνομικοί και διασώστες από το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης χρειάστηκε να προσεγγίσουν πεζή το σημείο για να τη βοηθήσουν.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία που μεταδόθηκε από το σημείο, το πλήγμα ήταν τόσο ισχυρό ώστε άνοιξαν ακόμη και οι αερόσακοι του αυτοκινήτου.

Η γυναίκα τραυματίστηκε και χρειάστηκε άμεση βοήθεια. Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, οι διασώστες κατάφεραν να την προσεγγίσουν και να την απομακρύνουν με ασφάλεια.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου τέθηκε υπό ιατρική παρακολούθηση.

Εκτός κινδύνου η γυναίκα

Η περίπου 50χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση που μεταδόθηκε η κατάσταση της υγείας της είναι καλή.

Παραμένει υπό παρακολούθηση για τις απαραίτητες εξετάσεις και, εφόσον το κρίνουν οι θεράποντες ιατροί, είναι πιθανό να πάρει εξιτήριο ακόμη και σήμερα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μία από τις πιο δύσκολες ώρες της κακοκαιρίας, όταν η Μάνη είχε δεχθεί τεράστιες ποσότητες νερού και η κυκλοφορία είχε ουσιαστικά παραλύσει σε πολλά σημεία.

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