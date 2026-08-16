Ασπρόπυργος: Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Snapshot Ένας άνδρας δέχτηκε πυροβολισμό στην πλάτη και τραυματίστηκε σοβαρά στον Ασπρόπυργο.

Το επεισόδιο ήταν αποτέλεσμα ένοπλης συμπλοκής μεταξύ Ρομά σε δύο σημεία του συνοικισμού Νεόκτιστα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας για νοσηλεία.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών και έχει εντείνει τις περιπολίες στην περιοχή.

Η αιτία της συμπλοκής φαίνεται να σχετίζεται με προσωπικές διαφορές και υπάρχει ανησυχία για ενδεχόμενο νέο κύκλο αντιποίνων. Snapshot powered by AI

Ένα αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τη νύχτα του Δεκαπενταύγουστου προς τα ξημερώματα της Κυριακής στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου.

Σύμφωνα με το thriassio.gr, η άγρια συμπλοκή σημειώθηκε μεταξύ Ρομά στα Νεόκτιστα και κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Οι ένοπλες συμπλοκές εκτυλίχθηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία του συνοικισμού: το πρώτο στο κέντρο, πάνω από τον ΑΔΜΗΕ στην οδό Σπάρτης, και το δεύτερο προς την περιοχή Τζαβερδέλα, στις οδούς Δελφών και Μπουμπουλίνας.

Από τα διασταυρούμενα πυρά, ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, δεχόμενος σφαίρα στην πλάτη. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κρατικό της Νίκαιας, όπου και νοσηλεύεται, την ώρα που οι αρχές βρίσκονται σε συναγερμό για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ακραία κλιμάκωση που οφείλεται πιθανότατα σε προσωπικές διαφορές. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών, ενώ έχουν ενταθεί οι αστυνομικές έρευνες και οι περιπολίες στον Ασπρόπυργο, υπό τον φόβο νέου κύκλου αντιποίνων.

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