Πυροβολισμοί στη Θεσσαλονίκη - Ένας άνδρας στο νοσοκομείο

Snapshot Ένας 35χρονος άνδρας δέχτηκε πυροβολισμό στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το θύμα κάλεσε την Άμεση Δράση από τα ΚΤΕΛ «Μακεδονία» για να καταγγείλει το περιστατικό.

Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο εκτός κινδύνου με τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

Η αστυνομία αναζητά τον δράστη. Snapshot powered by AI

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το thestival.gr, λίγο μετά τις 20:00 ένας 35χρονος άνδρας κάλεσε την Άμεση Δράση και είπε πως δέχτηκε πυροβολισμό από έναν άνδρα στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Το θύμα μετά το περιστατικό πήγε στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία» και κάλεσε από εκεί την ΕΛ.ΑΣ. για να καταγγείλει το περιστατικό. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας που βρήκαν χτυπημένο τον 35χρονο άνδρα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα στην κοιλιακή χώρα, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αρχές αναζητούν τον δράστη ενώ την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

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