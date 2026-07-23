Ηράκλειο: Βγήκαν τα όπλα μεταξύ συγγενών – Σοβαρό επεισόδιο στη Βιάννο

Snapshot Στη Βιάννο Ηρακλείου σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς μεταξύ συγγενών την Τρίτη 21/7.

Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για το ποιος ξεκίνησε τους πυροβολισμούς.

Οι τρεις εμπλεκόμενοι άνδρες συνελήφθησαν και αναμένονται εργαστηριακές εξετάσεις για να διευκρινιστεί η υπόθεση.

Το περιστατικό συνέβη σε ορεινή περιοχή κατά τη διάρκεια καταδίωξης μετά από διασταύρωση οχημάτων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα από το επεισόδιο. Snapshot powered by AI

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα το μεσημέρι της Τρίτης (21/7) στην περιοχή της Βιάννου, όταν μεταξύ συγγενών βγήκαν τα όπλα για να λυθούν οι διαφορές τους.

Το περίεργο περιστατικό διερευνούν οι άνδρες του ΑΤ Βιάννου καθώς οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται. Ισχυρίζονται και οι δύο ότι η άλλη πλευρά ήταν εκείνη που πυροβόλησε.

Όπως αναφέρει το patris.gr, το μόνο σίγουρο μέχρι στιγμής είναι ότι έπεσαν πυροβολισμοί. Οι εξετάσεις που θα γίνου στα χέρια των τριών εμπλεκόμενων για πυρίτιδα θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Το περιστατικό διαδραματίστηκε σε ορεινή περιοχή όπου ένας άνδρας ο οποίος επέβαινε στο όχημα του διασταυρώθηκε με όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο συγγενικά του πρόσωπα.

Σύμφωνα με την καταγγελία του οι δύο άνδρες ξεκίνησαν να πυροβολούν εναντίον του και να τον καταδιώκουν. Οι δύο άνδρες όταν έφτασαν στο Αστυνομικό Τμήμα αρνήθηκαν τις κατηγορίες και κατήγγειλαν τον συγγενή τους ότι εκείνος ήταν που άνοιξε πυρ εναντίον τους.

Και οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν ενώ οι περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στην περίεργη αυτή υπόθεση.

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