Αντιδράσεις στην Πάρο για τα ομπρελοκαθίσματα στην παραλία της Τρυπητής - Ζητούν να απομακρυνθούν
Τοπικοί φορείς και κάτοικοι ζητούν την απομάκρυνση των ομπρελοκαθισμάτων και την ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία
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- Στην Πάρο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις η εγκατάσταση ομπρελοκαθισμάτων στην παραλία της Τρυπητής.
- Η παραλία μισθώθηκε για πρώτη φορά σε ιδιώτη φέτος, με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση.
- Πραγματοποιήθηκε μαζική κινητοποίηση για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των παραλιών στην Πάρο.
- Η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες θεωρείται σημαντική για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες του νησιού.
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Πάρο η εγκατάσταση ομπρελοκαθισμάτων στην παραλία της Τρυπητής, με κατοίκους και τοπικούς φορείς να ζητούν την απομάκρυνσή τους και να τάσσονται κατά της εμπορικής εκμετάλλευσης της ακτής.
Όπως αναφέρει ο Γιώργος Γερανάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος» Πάρου, πρόκειται για μια παραλία που μέχρι πέρυσι παρέμενε ελεύθερη για όλους.
«Για πρώτη φορά φέτος η παραλία μισθώθηκε σε ιδιώτη, προκειμένου να τοποθετηθούν ομπρελοκαθίσματα και να υπάρξει εμπορική αξιοποίηση», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας.
Σύλλογοι και φορείς του νησιού πραγματοποίησαν την περασμένη Κυριακή μαζική κινητοποίηση, ζητώντας να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των παραλιών και να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις ακτές.
«Η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες είναι σημαντική όχι μόνο για τους επισκέπτες, αλλά και για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της Πάρου», τονίζει ο κ. Γερανάκης.