Αντιδράσεις στην Πάρο για τα ομπρελοκαθίσματα στην παραλία της Τρυπητής - Ζητούν να απομακρυνθούν

Snapshot Στην Πάρο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις η εγκατάσταση ομπρελοκαθισμάτων στην παραλία της Τρυπητής.

Η παραλία μισθώθηκε για πρώτη φορά σε ιδιώτη φέτος, με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση.

Πραγματοποιήθηκε μαζική κινητοποίηση για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των παραλιών στην Πάρο.

Η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες θεωρείται σημαντική για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες του νησιού. Snapshot powered by AI

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Πάρο η εγκατάσταση ομπρελοκαθισμάτων στην παραλία της Τρυπητής, με κατοίκους και τοπικούς φορείς να ζητούν την απομάκρυνσή τους και να τάσσονται κατά της εμπορικής εκμετάλλευσης της ακτής.

Όπως αναφέρει ο Γιώργος Γερανάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος» Πάρου, πρόκειται για μια παραλία που μέχρι πέρυσι παρέμενε ελεύθερη για όλους.

«Για πρώτη φορά φέτος η παραλία μισθώθηκε σε ιδιώτη, προκειμένου να τοποθετηθούν ομπρελοκαθίσματα και να υπάρξει εμπορική αξιοποίηση», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας.

Σύλλογοι και φορείς του νησιού πραγματοποίησαν την περασμένη Κυριακή μαζική κινητοποίηση, ζητώντας να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των παραλιών και να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις ακτές.

«Η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες είναι σημαντική όχι μόνο για τους επισκέπτες, αλλά και για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της Πάρου», τονίζει ο κ. Γερανάκης.