Θεσσαλονίκη: Γιαγιά έκλεψε χρυσές λίρες και χρυσά κοσμήματα από το σπίτι του εγγονού της

Snapshot Μία 64χρονη γυναίκα συνελήφθη στη Θεσσαίκη για κλο από το σπίτι τουγονού της.

Η καταγγε έγινε από τον 31χρο εγγονό της το Τμήμαίωξης και Εξιχνία Εγκλημάτων Παύλου Μελά.

Η 64χρονη κατηγορείται ότι έκλεψε τρεις χρυσές λίρες και τρία χρυσά κοσμήματα πεντόλιρα από το σπίτι. Snapshot powered by AI

Μία απίστευτη καταγγελία έγινε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας 31χρονος άνδρας κατήγγειλε τη γιαγιά του για κλοπή.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 64χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορείται ότι έκλεψε από το σπίτι του 31χρονου τρεις χρυσές λίρες και τρία χρυσά κοσμήματα πεντόλιρα.

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