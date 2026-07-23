Πάτρα: Κυνηγούσε την γυναίκα του για να την χτυπήσει – Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για να τη σώσει

Snapshot Μία γυναίκα στην Πάτρα κυνηγήθηκε από τον σύζυγό της με σκοπό να την χτυπήσει.

Η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει και ειδοποίησε την Αστυνομία ενώ κατευθυνόταν προς το Αστυνομικό Τμήμα στην Ανθούπολη.

Η ΕΛΑΣ κινητοποιήθηκε άμεσα με περιπολικά και μοτοσυκλετιστές της ΔΙΑΣ για να προστατέψει τη γυναίκα.

Η γυναίκα έφτασε με ασφάλεια στο Τμήμα και ο σύζυγός της συνελήφθη από τις αρχές. Snapshot powered by AI

Tον απόλυτο τρόμο βίωσε μία γυναίκα την οποία κυνηγούσε ο άνδρας της για να την χτυπήσει, στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, το περιστατικός σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν η γυναίκα δέχθηκε την επίθεση του συζύγου της. Η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του να πάρει το αυτοκίνητο και να ειδοποιήσει τηλεφωνικά την Αστυνομία ότι κινδύνευε, καθώς ο άνδρας την καταδίωκε με το δίκυκλό του.

Όπως είπε η γυναίκα στους αστυνομικούς κατευθυνόταν στο Αστυνομικό Τμήμα στην Ανθούπολη , δίδοντας το στίγμα της διαδρομής που ακολουθούσε.

Αμέσως υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ με περιπολικά και μοτοσυκλετιστές της ΔΙΑΣ που κινήθηκαν αστραπιαία στην περιοχή, βοηθώντας την κοπέλα να φθάσει με ασφάλεια στο Τμήμα, ενώ παράλληλα μπλόκαραν τον νταή-σύζυγο και τον συνέλαβαν.

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