Αθήνα - Γρεβενά σε 4 ώρες: Στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του Ε65

Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιομέτρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των 182,1 χιλιομέτρων του Ε65

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Αθήνα - Γρεβενά σε 4 ώρες: Στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του Ε65
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο αυτοκινητόδρομος Ε65, μήκους 182,1 χλμ., ολοκληρώθηκε με την παράδοση του τελευταίου τμήματος 46 χλμ. από Καλαμπάκα έως Γρεβενά.
  • Ο Ε65 συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθήνα Θεσσαλονίκη Εύζωνοι με την Εγνατία Οδό, ενισχύοντας τη συνοχή της χώρας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  • Η ολοκλήρωση του έργου μειώνει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης, με τη διαδρομή Αθήνα έως Γρεβενά να διαρκεί περίπου 4 ώρες.
  • Ο αυτοκινητόδρομος υποστηρίζει την οδική ασφάλεια με 24ωρα περίπολα, δωρεάν οδική βοήθεια και πολυάριθμες υποδομές, όπως σήραγγες, γέφυρες και σταθμούς εξυπηρέτησης.
  • Ο Ε65 ενισχύει την ανάπτυξη στο εμπόριο, τον τουρισμό και τις μεταφορές, συνδέοντας λιμάνια και βελτιώνοντας τις διεθνείς διαδρομές προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.
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Με την παράδοση στην κυκλοφορία του βόρειου και τελευταίου τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), ολοκληρώνεται ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Ιουλίου στις 19:00, στο 167ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιομέτρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των 182,1 χιλιομέτρων του Ε65, που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (ΑΘΕ) με την Εγνατία Οδό. Το έργο, που κατασκευάστηκε από την ΤΕΡΝΑ, αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών TEN-T και δημιουργεί έναν νέο αναπτυξιακό άξονα για τη χώρα.

Σε 4 ώρες η διαδρομή Αθήνα - Γρεβενά

Η ολοκλήρωση του έργου μειώνει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης. Ενδεικτικά, η διαδρομή Αθήνα - Γρεβενά πραγματοποιείται πλέον σε περίπου 4 ώρες, ενώ βελτιώνεται αισθητά η πρόσβαση προς τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, ενισχύοντας τόσο την οδική ασφάλεια όσο και τις εμπορευματικές μεταφορές.

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 έχει μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα. Αποτελεί τμήμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (TEN-T), δηλαδή ενός στρατηγικού ευρωπαϊκού διαδρόμου μεταφορών και η ολοκλήρωσή του ήταν εθνική και ευρωπαϊκή προτεραιότητα, καθώς συνδέει τον ΑΘΕ με την Εγνατία Οδό και ενισχύει τη συνοχή της χώρας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Ε65 διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου 2 λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και έγινε εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα.

Με την παράδοση τoυ νέου και τελευταίου τμήματος των 46 χλμ. του Ε65, σε κυκλοφορία θα βρίσκεται πλέον το σύνολο των 182,1 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και Α/Κ Εγνατίας. Σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι, τα Τρίκαλα είναι πλέον προσβάσιμοι, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, ενώ μια νέα αναπτυξιακή δυναμική θα δοθεί σε όλη τη χώρα.

Σε αυτά τα 182,1 χλμ. στη διάθεση κάθε οδηγού βρίσκονται όπως πάντα οι υπηρεσίες οδικής ασφάλειας της Κεντρικής Οδού όπως:

  • 24ωρα Περίπολα Οδικής Ασφάλειας
  • 4ψήφιος αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 24ωρης λειτουργιάς, 1075
  • Δωρεάν Οδική Βοήθεια σε περιπτώσεις ακινητοποίησης
  • Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών στον αριθμό 801 700 7000
  • Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών
  • Τεχνικά χαρακτηριστικά έργου
  • 14 Ανισόπεδοι Κόμβοι & 4 Ημικόμβοι
  • 5 δίδυμες σήραγγες , με μεγαλύτερη την Σήραγγα Τ2 μήκους 3 χλμ. (οροσειρά Όθρυος, Μοσχοκαριά)
  • 31 Γέφυρες, με μεγαλύτερη τη Γέφυρα του Πηνειού μήκους 595 μ.
  • 114 Άνω & Κάτω Διαβάσεις
  • 8 αμφίπλευροι Χώροι Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Χ.Σ.Α.) & 2 μονού κλάδου
  • 4 Κέντρα Ελέγχου & Συντήρησης (Κ.Ε.Σ.)
  • 4 Κέντρα Ελέγχου Σηράγγων
  • 1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας
  • 3 κτήρια Τροχαίας και 1 κτήριο Πυροσβεστικής
  • 4 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών - ΣΕΑ -(Λιανοκλαδίου, Σοφάδων, Ράξας και Καρπερού). Σε λειτουργία ΜΟΝΟ οι ΣΕΑ Λιανοκλαδίου & Σοφάδων
  • 1 Σημείο Εξυπηρέτησης Πελάτων (Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Τρικάλων, ρεύμα προς Λαμία)
  • 4 Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων και 5 Πλευρικοί

Με την ολοκλήρωσή του ο αυτοκινητόδρομος Ε65, αναμορφώνει τις οδικές μεταφορές προς τη Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας ώθηση στο εμπόριο, τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή. Με τον Ε65, συνδέεται το λιμάνι της Ηγουμενίτσας - που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας προς την Κεντρική Ευρώπη- με το λιμάνι του Βόλου, διευκολύνονται οι διεθνείς επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές από την Ελλάδα προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και προσφέρεται μια εναλλακτική διαδρομή, η οποία είναι συντομότερη της υφιστάμενης. Παράλληλα, μειώνεται κατά περίπου 2 ώρες το συνολικό ταξίδι από το λιμάνι του Πειραιά προς τα δυτικά Βαλκάνια.

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