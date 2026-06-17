Ε65: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα – Πώς θα κινηθούν τα οχήματα

Snapshot Από 17 Ιουνίου 2024 έως 3 Ιουλίου 2026 θα υπάρχει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ στο ρεύμα προς Λαμία στον Ε65 από το 53,7ο έως το 49,65ο χλμ., με κυκλοφορία μόνο από την αριστερή λωρίδα.

Στο ίδιο ρεύμα και τμήμα θα είναι κλειστός ο χώρος Parking

WC στο 52,35ο χλμ.

Στην περιοχή της Βαρυμπόμπης, έως 15 Ιουλίου 2026, θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στην Άνω Διάβαση του Α/Κ με διαδοχικούς αποκλεισμούς λωρίδων κυκλοφορίας ανά φάσεις και ώρες.

Η Κεντρική Οδός έχει λάβει μέτρα ασφαλείας και τοποθετεί προσωρινές σημάνσεις για την ενημέρωση και ασφάλεια των οδηγών.

Οι οδηγοί πρέπει να συμμορφώνονται με τη σήμανση και να είναι προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών. Snapshot powered by AI

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας-Ε65 με στόχο την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Από σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 07:30 έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 19:30 και καθ’ όλο το 24ωρο, από το 53,7ο χλμ. έως και το 49,65ο χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, θα ισχύει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Ταυτόχρονα, στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας, κλειστός θα είναι χώρος Parking-WC στο 52,35ο χλμ.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Με ανακοίνωση της η Κεντρική Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ύψος της Κηφισιάς

Παράλληλα, λόγω εκτέλεσης εργασιών στην Άνω Διάβαση του Α/Κ Βαρυμπόμπης, έως 15-7-2026, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, περιοχής Δήμου Κηφισιάς, στο ύψος της χ/θ 23,225, ως εξής:

ΦΑΣΗ Α (ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ):

Φάση Α1:

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 22,500 και 23,300, μέγιστου μήκους 0,8 χλμ., από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 23:00 έως 06:00 της επομένης.

Φάση Α2:

Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 22,500 και 23,300, μέγιστου μήκους 0,8 χλμ, από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 23:00 έως 06:00 της επομένης.

Φάση Α3:

Αποκλεισμός της αριστερής και της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 22,000 και 23,300, μέγιστου μήκους 1,3 χλμ., από Δευτέρα έως Πέμπτη, κατά τις ώρες 23:00 έως 06:00 της επομένης.

Φάση Α4:

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 21,700 και 22,450, καθώς και στην Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) έως την χ/θ 23,350, από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 23:00 έως 06:00 της επομένης.

ΦΑΣΗ Β (ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ):

ΦΑΣΗ Β1:

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 24,000 και 23,100, μέγιστου μήκους 0,9 χλμ., από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 20:00 έως 07:00 της επομένης.

Φάση Β2:

Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 24,000 και 23,100, μέγιστου μήκους 0,9 χλμ., από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 20:00 έως 07:00 της επομένης.

Φάση Β3:

Αποκλεισμός της αριστερής και της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 25,500 και 23,100, μέγιστου μήκους 2,4 χλμ., από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 20:00 έως 07:00 της επομένης.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.