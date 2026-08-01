Εάν βλέπετε συχνές εκλάμψεις σαν «αστραπές» επισκεφθείτε αμέσως οφθαλμίατρο

Μια ξαφνική φωτεινή γραμμή, σαν σπίθα ή κεραυνός στην όρασή σας μπορεί να είναι ακίνδυνη, αλλά μπορεί επίσης να είναι η πρώτη προειδοποίηση για ρήξη αμφιβληστροειδούς. Αυτές οι εκλάμψεις είναι οπτικά συμπτώματα που δημιουργούνται όταν ο αμφιβληστροειδής ή οι οπτικές οδοί διεγείρονται παρόλο που δεν υπάρχει εξωτερικό φως.

Το μοτίβο έχει σημασία: σύντομες λάμψεις σε σχήμα ζιγκ-ζαγκ και στα δύο μάτια συχνά υποδηλώνουν αύρα ημικρανίας, ενώ νέες εκλάμψεις στο ένα μάτι, ειδικά μαζί με σκιάσεις, χρήζουν επείγουσας οφθαλμολογικής αξιολόγησης.

Γιατί εμφανίζονται ξαφνικά εκλάμψεις στο οπτικό πεδίο;

Μια κοινή αιτία είναι η οπίσθια αποκόλληση του υαλοειδούς. Το υαλοειδές είναι το διαυγές τζελ που γεμίζει το μάτι. Καθώς περνούν τα χρόνια, γίνεται πιο υγρό και μπορεί να αποκολληθεί από τον αμφιβληστροειδή και να δημιουργήσει σύντομες λάμψεις, συχνά στο εξωτερικό άκρο της όρασης.

Οι περισσότερες αποκολλήσεις του υαλοειδούς δεν απειλούν την όραση. Ωστόσο, μπορεί περιστασιακά να σχίσουν τον αμφιβληστροειδή. Στη συνέχεια, υγρό μπορεί να περάσει μέσα από το σχίσιμο και να παρασύρει τον αμφιβληστροειδή μακριά από το πίσω μέρος του ματιού, προκαλώντας αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς και πιθανή μόνιμη απώλεια όρασης.

Ο κίνδυνος είναι υψηλότερος μετά την ηλικία των 50 ετών, με σοβαρή μυωπία, προηγούμενο καταρράκτη ή άλλη οφθαλμική χειρουργική επέμβαση, τραυματισμό στα μάτια ή ιστορικό αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς σε οποιοδήποτε μάτι.

Πώς μπορεί η ημικρανία να προκαλέσει λάμψεις φωτός στην όραση;

Η αύρα της ημικρανίας μπορεί να προκαλέσει λάμψεις, λαμπερά ζιγκ-ζαγκ μοτίβα, φωτεινά σημεία και προσωρινές τυφλές περιοχές. Η διαταραχή συνήθως αναπτύσσεται σταδιακά, επηρεάζει το οπτικό πεδίο και των δύο ματιών και διαρκεί από 5 λεπτά έως και 1 ώρα περίπου. Μπορεί να εμφανιστεί πριν από πονοκέφαλο ή και χωρίς καθόλου πονοκέφαλο.

Οι ασθενείς μερικές φορές την περιγράφουν ως «οφθαλμική ημικρανία», αλλά η πραγματική ημικρανία του αμφιβληστροειδούς είναι σπάνια και επηρεάζει το ένα μάτι. Ένα πρώτο επεισόδιο, μια αλλαγή από το συνηθισμένο μοτίβο ή απώλεια όρασης στο ένα μάτι θα πρέπει να αξιολογείται ιατρικά και όχι να θεωρείται ημικρανία.

Ποια συμπτώματα χρήζουν επείγουσας φροντίδας;

Αναζητήστε επείγουσα οφθαλμολογική φροντίδα αυθημερόν για ξαφνικές νέες λάμψεις, ιδιαίτερα όταν εμφανίζονται μαζί με:

Ξαφνική αύξηση αιωρούμενων σωματιδίων ή σκιάσεων στο οπτικό σας πεδίο

Μια σκοτεινή «κουρτίνα», πέπλο ή σκιά στην όραση

Νέα θολή όραση ή απώλεια περιφερειακής όρασης

Συμπτώματα μετά από τραυματισμό στο μάτι

Πόνο στο μάτι, ερυθρότητα ή έντονη ευαισθησία στο φως

Αυτά τα σημάδια μπορεί να υποδηλώνουν ρήξη αμφιβληστροειδούς, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, αιμορραγία ή φλεγμονή στο εσωτερικό του ματιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς είναι μια επείγουσα κατάσταση: η θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική αν προλάβουν οι γιατροί τη ζημιά πριν εμπλακεί ο κεντρικός αμφιβληστροειδής.

Καλέστε τις Πρώτες Βοήθειες (166) για λάμψεις που συνοδεύονται από αδυναμία, πτώση του προσώπου, δυσκολία στην ομιλία, σύγχυση ή σοβαρό ξαφνικό πονοκέφαλο, επειδή αυτά τα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν μια νευρολογική επείγουσα κατάσταση.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν να είναι ορατές οι λάμψεις και με κλειστά μάτια;

Ναι. Επειδή προκύπτουν από διέγερση εντός του οφθαλμού ή του οπτικού συστήματος, μπορεί να εξακολουθούν να γίνονται αντιληπτές στο σκοτάδι ή με κλειστά βλέφαρα. Νέες ή επίμονες λάμψεις απαιτούν αξιολόγηση με βάση το πρότυπο τους και τυχόν συνοδευτικά συμπτώματα.

Είναι ανησυχητικές οι λάμψεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;

Μπορεί να είναι. Λάμψεις, κηλίδες ή άλλες οπτικές αλλαγές (ιδιαίτερα μετά τις 20 εβδομάδες κύησης ή λίγο μετά τη γέννηση) μπορεί να σχετίζονται με προεκλαμψία, ειδικά με επίμονο πονοκέφαλο, πρήξιμο, πόνο στην άνω κοιλιακή χώρα ή υψηλή αρτηριακή πίεση. Επικοινωνήστε επειγόντως με τον γιατρό σας.

Συμπέρασμα

Οι λάμψεις μπορεί να προκύψουν από φυσιολογικές αλλαγές του υαλοειδούς, που σχετίζονται με την ηλικία ή αύρα ημικρανίας, αλλά μια ρήξη αμφιβληστροειδούς δεν μπορεί να αποκλειστεί μόνο από τα συμπτώματα.

Οι ξαφνικές λάμψεις στο ένα μάτι, η θολή όραση ή μια σκιά που μοιάζει με κουρτίνα χρήζουν επείγουσας εξέτασης για την προστασία της όρασης.

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