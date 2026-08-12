Ανησυχία για νέα, άγνωστη μετάλλαξη του Έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα - Ο ένας στους δυο πεθαίνει

Μια νέα γενετική παραλλαγή του ιού Bundibugyo, ο οποίος προκαλεί μορφή της νόσου Έμπολα, εντόπισαν επιστήμονες που μελέτησαν την επιδημία του 2026 στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο επιστημονικό περιοδικό Nature Medicine, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το στέλεχος που κυκλοφορεί σήμερα δεν αποτελεί επανεμφάνιση των παραλλαγών που είχαν προκαλέσει προηγούμενες επιδημίες στην περιοχή. Αντίθετα, φαίνεται να προέκυψε από νέα μετάδοση του ιού από ζώο σε άνθρωπο. Η ακριβής ζωική πηγή του ιού, ωστόσο, παραμένει άγνωστη.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα αυτό αναλύοντας 22 γονιδιώματα του ιού από ασθενείς στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα. Τα δείγματα σχημάτισαν έναν διακριτό γενετικό κλάδο, διαφορετικό από τις παραλλαγές που είχαν συνδεθεί με προηγούμενες επιδημίες.

Ο ιός Bundibugyo δεν είναι καινούργιος. Προηγούμενες επιδημίες είχαν καταγραφεί στην Ουγκάντα το 2007-2008 και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό το 2012. Ωστόσο, τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι η σημερινή επιδημία ξεκίνησε ανεξάρτητα από εκείνα τα περιστατικά.

Έκκληση για ενισχυμένη επιτήρηση

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης των διαγνωστικών δυνατοτήτων σε τοπικό επίπεδο, αλλά και διεύρυνσης της γονιδιωματικής επιτήρησης, ώστε μελλοντικές επιδημίες να εντοπίζονται σε ακόμη πιο πρώιμο στάδιο.

Ο ιός Bundibugyo (BDBV) ανήκει στην ίδια ομάδα με τον πιο γνωστό ιό Zaire ebolavirus και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσο. Οι ιοί της ομάδας μεταδίδονται μέσω άμεσης επαφής με μολυσμένα ζώα ή με σωματικά υγρά μολυσμένων ανθρώπων, ενώ ως φυσικοί ξενιστές έχουν συνδεθεί κυρίως οι φρουτοφάγες νυχτερίδες.

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, μυϊκούς και σωματικούς πόνους, αδυναμία, κόπωση, πονόλαιμο, εμετούς, διάρροια, κοιλιακό άλγος και απώλεια της όρεξης.

Η μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει την τρέχουσα επιδημία ως τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ξεπερνώντας σε έκταση την επιδημία της περιόδου 2018-2020.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, προειδοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η νόσος εξαπλώνεται ταχύτερα από τις προσπάθειες περιορισμού της.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, έως τις 10 Αυγούστου η επιδημία είχε εξαπλωθεί σε 53 υγειονομικές ζώνες σε πέντε επαρχίες, με την Ιτούρι να παραμένει το βασικό επίκεντρο.

Οι αρχές έχουν καταγράψει 4.449 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2.061 θανάτους, με τη θνητότητα να διαμορφώνεται στο 46,3%.

Η εικόνα στην Ουγκάντα

Στη γειτονική Ουγκάντα, οι αρχές κήρυξαν τη χώρα απαλλαγμένη από τον Έμπολα τον περασμένο μήνα, έπειτα από συνολικά 20 κρούσματα. Από αυτά, τα 15 είχαν εισαχθεί από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Συνολικά, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 18 ασθενείς ανάρρωσαν.

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