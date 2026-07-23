Στο νοσοκομείο Γερμανός που τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο αναψυχής στη Χαλκιδική

Ένας 57χρονος Γερμανός υπήκοος τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια βουτιάς σε θαλάσσιο πάρκο στην παραλία Συκιά της Χαλκιδικής

Στο νοσοκομείο Γερμανός που τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο αναψυχής στη Χαλκιδική
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  • Ο τραυματισμός συνέβη υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές.
  • Ο ναυαγοσώστης του πάρκου παρείχε πρώτες βοήθειες πριν τη μεταφορά του σε Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χαλκιδικής.
  • Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά.
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Ένας 57χρονος Γερμανός υπήκοος τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε θαλάσσιο πάρκο αναψυχής στην παραλία Συκιά της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο τραυματισμός σημειώθηκε όταν ο άνδρας πραγματοποίησε βουτιά στη θάλασσα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Αμέσως μετά το συμβάν, ο ναυαγοσώστης του πάρκου τού παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, ενώ ακολούθως διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά, που υπάγεται στο Λιμεναρχείο Ιερισσού.

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