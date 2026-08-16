Γιαγιά 100 ετών γιόρτασε τα γενέθλιά της με ελεύθερη πτώση!
Η ΜακΝάλι είχε κάνει επίσης άλμα όταν έγινε 80 και 90 ετών
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Η Ρούμπι ΜακΝάλι από το Ρόουζβιλ της Καλιφόρνια γιόρτασε τα 100ά γενέθλιά της στις 13 Αυγούστου κάνοντας ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο, μαζί με μέλη της οικογένειάς της και έναν γείτονά της.
Το άλμα πραγματοποιήθηκε με συνοδό εκπαιδευτή στο Davis της Καλιφόρνια, στο Skydance Skydiving. Η ΜακΝάλι είχε κάνει επίσης άλμα όταν έγινε 80 και 90 ετών, μετατρέποντας την εμπειρία σε προσωπική παράδοση για σημαντικά γενέθλια.
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