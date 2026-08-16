Δύο ταυτόχρονες πυρκαγιές στη Σαλαμίνα - Ήχησε το 112, επιχειρούν 7 εναέρια και δεκάδες πυροσβέστες

Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν λίγο πριν τις 15.00 σε δάσος στην περιοχή Περιστέρια, στο νησί της Σαλαμίνας η πρώτη και η δεύτερη στην περιοχή Σελήνια.

Επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και συγκεκριμένα 95 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Στις 14.55 ήχησε το 112 που καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και στις 15.05 εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Περιστέρια και Αίας Κλαμπ, με κατεύθυνση προς Αιάντιο.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.