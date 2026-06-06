Ρέθυμνο: Μια εικόνα, χίλιες λέξεις – Η κίτρινη λωρίδα για τυφλούς που οδηγεί… καρφί στα σκουπίδια

Μια φωτογραφία που έφτασε στο DayNight.gr από αγανακτισμένο αναγνώστη ξεγυμνώνει την πραγματικότητα στις γειτονιές του Ρεθύμνου, μακριά από τα τουριστικά σημεία της παραλίας.

Είναι η κλασική αντίφαση μιας πόλης που υποτίθεται πως θέλει να εκσυγχρονιστεί, αλλά στην πράξη σαμποτάρει τον ίδιο της τον εαυτό.

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