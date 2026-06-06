Ρέθυμνο: Μια εικόνα, χίλιες λέξεις – Η κίτρινη λωρίδα για τυφλούς που οδηγεί… καρφί στα σκουπίδια
Μια άσχημη εικόνα έρχεται από αγανακτισμένο πολίτη στο Ρέθυμνο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια φωτογραφία που έφτασε στο DayNight.gr από αγανακτισμένο αναγνώστη ξεγυμνώνει την πραγματικότητα στις γειτονιές του Ρεθύμνου, μακριά από τα τουριστικά σημεία της παραλίας.
Είναι η κλασική αντίφαση μιας πόλης που υποτίθεται πως θέλει να εκσυγχρονιστεί, αλλά στην πράξη σαμποτάρει τον ίδιο της τον εαυτό.
Διαβάστε περισσότερα στο Daynight.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:35 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία: Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών η Μπερναντέτ Σιράκ
21:36 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε σειρά από διοικητικές αλλαγές - Επιστρέφει ο Λέο Μάτος
21:29 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: 80χρονη απείλησε με μαχαίρι τον πρώην σύζυγό της
19:36 ∙ LIFESTYLE
Ο Πάνος Μιχαλόπουλος επιστρέφει στην τηλεόραση έπειτα από 20 χρόνια
10:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ