Λευκάδα: Συνελήφθη διακινητής ναρκωτικών - Κατείχε και ρόπαλο

Από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκάδας συνελήφθη μεσημεριανές ώρες χθες 10 Αυγούστου 2026, στη Λευκάδα, 39χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών ο 39χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή της Λευκάδας και σε έρευνες που ακολούθησαν στην οικία του και σε βοηθητικό χώρο αυτής, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

656 γραμμάρια κοκαΐνης,

81,6 κατεργασμένη κάνναβη,

ζυγαριά ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των -11.120- ευρώ και

1 ρόπαλο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας.