Παπούα Νέα Γουινέα: Δημιουργεί γιγαντιαίο θαλάσσιο καταφύγιο και βάζει «φρένο» στην αλιεία

Μια τροπική θαλάσσια έκταση 200.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο θρυλικό «Κοραλλιογενές Τρίγωνο» τίθεται υπό καθεστώς απόλυτης προστασίας

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Παπούα Νέα Γουινέα: Δημιουργεί γιγαντιαίο θαλάσσιο καταφύγιο και βάζει «φρένο» στην αλιεία
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
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Στο θρυλικό «Κοραλλιογενές Τρίγωνο», εκεί όπου συναντώνται ο Ειρηνικός και ο Ινδικός Ωκεανός, μια τροπική θαλάσσια έκταση 200.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων πρόκειται να κλείσει οριστικά για την αλιεία. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της τολμηρής περιβαλλοντικής πολιτικής που υιοθέτησε η Παπούα Νέα Γουινέα.

Η νεοσυσταθείσα Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή (MPA) του Δυτικού Μάνους θα αποτελέσει μέρος του νεοσύστατου «Μελανησιακού Ωκεάνιου Διαδρόμου Προστατευόμενων Περιοχών». Πρόκειται για ένα δίκτυο εθνικών και από κοινού διαχειριζόμενων ζωνών που εκτείνεται μεταξύ των νησιών Φίτζι, του Βανουάτου και της Παπούα Νέας Γουινέας.

Η ανακοίνωση έγινε στα μέσα Μαΐου, κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας Συνόδου Κορυφής για τον Ωκεανό της Μελανησίας στο Πορτ Μόρεσμπι. Η θαλάσσια περιοχή του Δυτικού Μάνους, η οποία βρίσκεται εντός των χωρικών υδάτων της Παπούα Νέας Γουινέας, χαρακτηρίζεται από υποθαλάσσια όρη, ηφαίστεια, κορυφογραμμές και βαθιά φαράγγια, φιλοξενώντας μια εξαιρετική βιοποικιλότητα.

Μια «θαλάσσια λεωφόρος» παγκόσμιας σημασίας

Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν την περιοχή ως μια «θαλάσσια λεωφόρο» που συνδέει τα ρηχά κοράλλια με τις βαθιές ζώνες του ωκεανού, οι οποίες σφύζουν από πελαγική ζωή. Εκεί συναντά κανείς όρκες που μεταναστεύουν εποχιακά, το γιγαντιαίο ψάρι των βαθιών υδάτων «yokozuna slickhead», φάλαινες του Κυβιέ (ζιφιούς), καθώς και περισσότερα από εκατό είδη κοραλλιών.

«Η Παπούα Νέα Γουινέα είναι ένα από τα μέρη με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στον πλανήτη», δήλωσε ο Τζέλτα Γουόνγκ, υπουργός της Εθνικής Αρχής Αλιείας της χώρας. «Η δημιουργία της προστατευόμενης περιοχής στο Δυτικό Μάνους θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε την οικολογική μας κληρονομιά και, ταυτόχρονα, να διασφαλίσουμε ότι ο ωκεανός θα συνεχίσει να παρέχει στους ανθρώπους μας τροφή και εισόδημα».

Η προστατευόμενη ζώνη καλύπτει μια θαλάσσια έκταση που αντιστοιχεί στο 10% της αλιείας τόνου της χώρας και στο 6,7% της συνολικής αλιευτικής της παραγωγής. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Oceanographic Magazine, προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι μετά τη δημιουργία τέτοιων προστατευόμενων περιοχών, τα ποσοστά αλιείας τείνουν να αυξάνονται στις συνοριακές ζώνες. Αυτό οφείλεται στο φαινόμενο της «διάχυσης» (spillover effect) από ένα υγιές και ανέγγιχτο φυσικό περιβάλλον. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στη δέσμευση της χώρας να προστατεύσει το 30% των χωρικών της υδάτων.

Τα ανησυχητικά σημάδια και η επιστημονική επιλογή

Η περιοχή του Δυτικού Μάνους συμπεριλήφθηκε στο δρομολόγιο της επιστημονικής αποστολής Pristine Seas του National Geographic, η οποία κατέγραψε τη βιοποικιλότητα του Κοραλλιογενούς Τριγώνου για δύο χρόνια.

Οι ερευνητές αντίκρισαν ένα από τα πιο υγιή και ποικιλόμορφα κοραλλιογενή οικοσυστήματα στον κόσμο, εντόπισαν όμως και ορισμένα ανησυχητικά σημάδια. Οι πληθυσμοί των καρχαριών ήταν ιδιαίτερα χαμηλοί –μια σαφής ένδειξη υπεραλίευσης άλλων αρπακτικών ψαριών, όπως ο τόνος.

Η έκταση των 200.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων δεν επιλέχθηκε τυχαία. Οι επιστήμονες παρακόλούθησαν τις κινήσεις βασικών μεταναστευτικών ειδών μεταξύ της βαθιάς θάλασσας και των κοραλλιογενών υφάλων. Για τον σκοπό αυτό, μελετήθηκαν οι γκρίζοι καρχαρίες των υφάλων, αλλά και θαλασσοπούλια που έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν τροφή σε αποστάσεις έως και 200 μιλίων την ημέρα.

Προστασία της πολιτιστικής ταυτότητας

«Οι πρόγονοί μας ζούσαν πάντα σε αρμονία με τη θάλασσα, αλλά σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο για τα παιδιά μας», δήλωσε συγκινημένος ο Πόουες Πάρκοπ, κυβερνήτης της Περιφέρειας Εθνικής Πρωτεύουσας, ο οποίος μεγάλωσε στην επαρχία Μάνους.

«Το να βλέπω τα νερά του Δυτικού Μάνους να αναγνωρίζονται ως η μεγαλύτερη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή στην Παπούα Νέα Γουινέα γεμίζει την καρδιά μου με βαθιά υπερηφάνεια. Δεν προστατεύουμε απλώς ψάρια ή κοράλλια· διαφυλάσσουμε την ίδια μας την ταυτότητα».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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