Ρομπότ με καθοδήγηση τεχνητής νοημοσύνης φυτεύει «μικρά κοράλλια» στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο

Το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Θαλάσσιας Επιστήμης (AIMS) αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να επιταχύνει τη διαδικασία αποκατάστασης των κοραλλιογενών υφάλων μετά από τα πρόσφατα σοβαρά φαινόμενα λεύκανσης.

Μετά την περίοδο αναπαραγωγής του κοραλλιού, οι επιστήμονες του AIMS εφαρμόζουν μια καινοτόμο μέθοδο, ρίχνοντας προσεκτικά προνύμφες κοραλλιών σε υποβαθμισμένα τμήματα του Μεγάλου Κοραλλιογενή Ύφαλου.

Το ρομποτικό μάτι DGS

Σε μια προσπάθεια που θα ήταν «σχεδόν αδύνατη» να επιτευχθεί μόνο με ανθρώπινη εργασία και λήψη αποφάσεων, ένα ρομποτικό σύστημα, γνωστό ως Deployment Guidance System (DGS), έχει αναλάβει τον κύριο ρόλο.

Όπως εξηγεί ο Δρ. Ben Moshirian, μηχανικός του έργου, το DGS:

Σαρώνει τον βυθό.

Καθορίζει την ιδανική θέση για την ανάπτυξη του κοραλλιού.

Απελευθερώνει μικρά κεραμικά υποκατάστατα κοραλλιού, γνωστά ως «coral analogues», σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τον στοχευμένο χώρο.

«Το σύστημα είναι ο συνδυασμός πολλών τεχνολογιών σε μια ροή εργασίας που βελτιώνει την απόδοση των προσπαθειών μας για σπορά κοραλλιών», δηλώνει ο Δρ. Moshirian, τονίζοντας ότι ο στόχος είναι η ακριβής και ασφαλής ανάπτυξη των συσκευών σποράς σε προκαθορισμένες τοποθεσίες.

Η «σπορά» κοραλλιών αποτελεί μια πρακτική που αναπτύχθηκε τα τελευταία 20 χρόνια, καθώς οι θαλάσσιοι επιστήμονες κατάφεραν να προσδιορίσουν τον χρόνο των γεγονότων σποράς, να συλλάβουν τις προνύμφες και να τις εκτρέφουν σε ενυδρεία. Τα κεραμικά υποκατάστατα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να προστατεύουν τα νεαρά κοράλλια μέχρι την ενηλικίωσή τους.

Το σύστημα DGS απελευθερώνει τις συσκευές από σκάφος του AIMS τη βέλτιστη στιγμή, χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο βαθιάς μάθησης (deep-learning) που έχει ενημερωθεί από χρόνια ωκεανογραφικών και οικολογικών παρατηρήσεων.

Τα επόμενα βήματα

Το AIMS βλέπει το DGS να εγκαθίσταται μελλοντικά σε αυτόνομα σκάφη, ικανά να «σπέρνουν» κοράλλια μέρα και νύχτα. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο το σύστημα να χρησιμοποιείται σε σκάφη τουριστών, δυτών ή παραδοσιακών ιδιοκτητών.

Όπως επισημαίνει ο Δρ. Moshirian, «αυτή η τεχνολογία δεν αφορά την αντικατάσταση των ανθρώπων από μηχανές. Αφορά τους ανθρώπους που συνεργάζονται με τις μηχανές, για να δώσουν στον επιστημονικό μας αντίκτυπο μια κλίμακα που ήταν δύσκολο να επιτευχθεί προηγουμένως». Ουσιαστικά, η τεχνολογία δίνει την ευκαιρία σε όλους όσοι αγαπούν και βασίζονται στους υφάλους να βοηθήσουν διαρκώς στην αποκατάστασή τους.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης