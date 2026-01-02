Καιρός: Ήλιος για λίγο - Ακολουθούν βροχές, καταιγίδες και 8 μποφόρ - Ποιοι θα «χτυπηθούν» πρώτοι

Αυξάνεται η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς την Παρασκευή και έως 19 το Σάββατο, με βροχές σε δυτική Ελλάδα, Θράκη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα

Newsbomb

Eurokinissi
Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι σε γενικές γραμμές βελτιωμένος στη χώρα, με λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Την ίδια ώρα, σταδιακά στη δυτική Ελλάδα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι προς το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας.


Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στη βόρεια Ελλάδα θα φτάσει τους 10 με 12 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 14 με 16 βαθμούς. Στην Αττική θα υπάρχει λίγη συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας, δυτικούς-νοτιοδυτικούς ανέμους 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 2 έως 14 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις, άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από -1 έως 9 βαθμούς.

Βροχές και ενίσχυση ανέμων το Σάββατο

Το Σάββατο όμως ο καιρός αλλάζει και πάλι. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, όμως δεν αποκλείεται να σημειωθούν φαινόμενα για λίγο και σε άλλες περιοχές. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 7 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμη λίγο και θα αγγίξει τους 17 με 19 βαθμούς.

Η εικόνα της Κυριακής και της Δευτέρας


Την Κυριακή ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα εστιάζονται κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία την Κυριακή θα ανέβει λίγο ακόμη, κυρίως στα νότια, ενώ τη Δευτέρα δεν φαίνεται να μεταβάλλεται σημαντικά.
Ο καιρός παραμένει σε φθινοπωρινό μοτίβο, με θερμοκρασίες ήπιες για την εποχή αλλά και έντονους νοτιάδες σε αρκετές περιοχές.

