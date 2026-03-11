Ιράν: Επιθέσεις σε Χάιφα, Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ και σε αμερικανικές βάσεις σε Ερμπίλ και Μανάμα

Το 37ο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή εξαπέλυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης

Γιάννης Φιλιππάκος

AP
1'
Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν το 37ο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, χρησιμοποιώντας – όπως ανέφεραν – «υπερβαρείς πυραύλους Khoramshahr» σε διαδοχικά πλήγματα που διήρκεσαν περισσότερο από τρεις ώρες.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, οι IRGC ανέφεραν ότι για δεύτερη φορά στόχος αποτέλεσε το κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών Haela, νότια του Τελ Αβίβ, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Beer Yaqub, στη δυτική Ιερουσαλήμ και στη Χάιφα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στόχος έγιναν επίσης αμερικανικές βάσεις στο Ερμπίλ του Ιράκ, καθώς και το αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ στη Μανάμα του Μπαχρέιν, τα οποία – όπως υποστηρίζεται – δέχθηκαν «σφοδρά πυρά» από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν, κάνοντας λόγο για «στοχευμένα και ισχυρά πλήγματα» μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι τους. «Σε αυτή τη μάχη σκεφτόμαστε μόνο την πλήρη παράδοση του εχθρού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

