H Βόρεια Κορέα στηρίζει το νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι στηρίζει την εκλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δηλώνοντας ότι σέβεται το δικαίωμα του ιρανικού λαού να επιλέγει την ηγεσία του.

Παράλληλα, η Πιονγκγιάνγκ επέκρινε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ χαρακτηρίζοντας «παράνομες» τις επιθέσεις κατά του Ιράν και τις παρεμβάσεις στις εσωτερικές του υποθέσεις.

Σε δηλώσεις που αποδίδονται σε εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, τονίζεται ότι οι στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς και οι προσπάθειες «παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν και ανοιχτής υποστήριξης της ανατροπής του κοινωνικού του συστήματος», αξίζουν – όπως αναφέρεται – «παγκόσμια καταδίκη».

Την ίδια ώρα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας μετέδωσαν ότι ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, επέβλεψε για δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες δοκιμές πυραύλων cruise με δυνατότητα πυρηνικής κεφαλής, οι οποίες εκτοξεύθηκαν από νέο πολεμικό πλοίο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η επίδειξη ναυτικής ισχύος αποσκοπεί στο να αναδείξει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Πιονγκγιάνγκ μετά τη δολοφονία του προηγούμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και τη βύθιση ιρανικών πλοίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στέλνοντας μήνυμα ότι – σε αντίθεση με το Ιράν – τα πλοία της Βόρειας Κορέας μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.