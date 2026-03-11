Αβεβαιότητα στη Wall Street με το βλέμμα στις διακυμάνσεις του πετρελαίου

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη (10/3) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου ήταν στο επίκεντρο των επενδυτών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 34,29 μονάδων (–0,07%), στις 47.706,51 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με οριακή άνοδο 1,15 μονάδων (+0,01%), στις 22.697,10 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 14,51 μονάδων (–0,21%), στις 6.781,48 μονάδες.