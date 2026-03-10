Σκληρή επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Βορίδη: «Σαν μαφία δράτε»

Για «ομερτά» και «αλληλοεκβιασμούς» έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας

Αντώνης Ρηγόπουλος

Σε παρέμβασή της στην Ολομέλεια της Βουλής, αμέσως μετά τις πρώτες απαντήσεις που έδωσε ο Μάκης Βορίδης για την αποκάλυψη του εμπιστευτικού εγγράφου του Γρηγόρη Βάρρα προς τον ίδιο για το θέμα της αύξησης της ζωικής παραγωγής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για αλληλοεκβιασμούς και μαφίες.

Η παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης στην Ολομέλεια επί του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία ολοκλήρωσε τις εργασίες της πριν λίγες εβδομάδες.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ξεκάθαρα ότι η αποκάλυψη του εγγράφου αποδεικνύει ότι υπάρχει αλληλοεκβιασμός μεταξύ της πλευράς Βορίδη και εκείνης του πρωθυπουργού, ισχυριζόμενη ότι «γι' αυτό διοχετεύονται αυτά τα έγγραφα, επειδή δε χάρηκε ο Βάρρας που είναι συνεργάτης του πρωθυπουργού, που τη γλυτώσατε από την εξεταστική».

«Κράτα με να σε κρατώ και ισορροπία τρόμου ταυτόχρονα», σχολίασε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Αναφερόμενη στο γεγονός ότι ο κ. Βορίδης αμφισβήτησε τη γνησιότητα του εγγράφου, ή έστω το αν τελικά έφτασε στο γραφείο του υπουργού ώστε να το παραλάβει, τόνισε ότι «ή είναι πλαστό ή γνωρίζετε ότι κάποιος το κατέστρεψε και από καταστροφή στοιχείων έχετε υψηλό ρεκόρ».

Σχολίασε μάλιστα σε σχέση με το έγγραφο ότι «σαν μαφία δράτε. Το ζήτημα είναι αν η μία μαφία θα εξουδετερώσει την άλλη ή αν θα τηρήσετε την ομερτά για να επιβεβαιώσετε».

Κλείνοντας μάλιστα, και απευθυνόμενη στον κ. Βορίδη του είπε ότι «ο
"μεγάλος" όταν έρθει η ώρα θα κάψει όποιον χρειαστεί για να σώσει το τομάρι του».

