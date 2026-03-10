Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Τρίτη 10/3/2026
Η μεγάλη κλήρωση για τα 15 εκατ. ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση του Eurojackpot το βράδυ της Τρίτης, 10/3/2026 είναι οι εξής: 2, 3, 17, 18, 28 και 4, 10.
Πώς παίζεται, πόσο κοστίζει
Το Eurojackpot είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων Allwyn και μοιράζει κέρδη μέχρι και 120 εκατ. ευρώ.
Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, κάθε Τρίτη στις 21:15 και κάθε Παρασκευή στις 21:00.
Στην Ελλάδα η κατάθεση των δελτίων στα καταστήματα Allwyn θα ολοκληρώνεται στις 19:00, τις ημέρες των κληρώσεων, δηλαδή κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
Τις υπόλοιπες ημέρες οι Έλληνες παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους μέχρι και το κλείσιμο των καταστημάτων.
