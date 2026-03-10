Πόλη στην Κίνα κατασκεύασε το μεγαλύτερο σύστημα με κυλιόμενες σκάλες εξωτερικού χώρου

Με συνολικό μήκος περίπου 905 μέτρα και κατακόρυφο ύψος 242,14 μέτρα , η κυλιόμενη σκάλα Wushan Goddess στην Κίνα είναι το μακρύτερο σύστημα κυλιόμενων σκαλών εξωτερικού χώρου στον κόσμο.

