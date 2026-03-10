Πόλη στην Κίνα κατασκεύασε το μεγαλύτερο σύστημα με κυλιόμενες σκάλες εξωτερικού χώρου
Κινεζική πόλη κατασκεύασε το μεγαλύτερο σύστημα κυλιόμενων σκαλών εξωτερικού χώρου στον κόσμο, που οριακά το μπερδεύεις με λεωφόρο
Με συνολικό μήκος περίπου 905 μέτρα και κατακόρυφο ύψος 242,14 μέτρα, η κυλιόμενη σκάλα Wushan Goddess στην Κίνα είναι το μακρύτερο σύστημα κυλιόμενων σκαλών εξωτερικού χώρου στον κόσμο.
