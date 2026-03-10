Πόλη στην Κίνα κατασκεύασε το μεγαλύτερο σύστημα με κυλιόμενες σκάλες εξωτερικού χώρου

Κινεζική πόλη κατασκεύασε το μεγαλύτερο σύστημα κυλιόμενων σκαλών εξωτερικού χώρου στον κόσμο, που οριακά το μπερδεύεις με λεωφόρο

Newsbomb

Πόλη στην Κίνα κατασκεύασε το μεγαλύτερο σύστημα με κυλιόμενες σκάλες εξωτερικού χώρου
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με συνολικό μήκος περίπου 905 μέτρα και κατακόρυφο ύψος 242,14 μέτρα, η κυλιόμενη σκάλα Wushan Goddess στην Κίνα είναι το μακρύτερο σύστημα κυλιόμενων σκαλών εξωτερικού χώρου στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Το «ευχαριστώ» στον Χαρδαλιά - «Δίνει την πρέπουσα σημασία στην πρωτεύουσα»

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προηγείται με 34,1% η ΝΔ - 3 στους 4 λένε «ναι» στη στρατιωτική στήριξη της Κύπρου

11:02ΕΥ ΖΗΝ

Οι 12 συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να νιώθετε πιο χαρούμενοι

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορικός τελικός στο Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών – Πρώτο κύπελλο για τις αθλήτριες τoυ Πανιωνίου Betsson

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Geely: Το Starray EM-i σε δοκιμή 1.000 χιλιομέτρων στον Αρκτικό Κύκλο

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευελπίδων ο Σουδανός που απειλούσε να ανατιναχτεί έξω από τη ΓΑΔΑ

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε καταγγείλει η ίδια εκφοβισμό με επιστολή στο υπουργείο πριν την παραπέμψουν σε επιτροπή - Έφτασε στη Βουλή η υπόθεση

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Αμέτρητες αγορές και Ειδικά Στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα για τους ευρωπαϊκούς αγώνες των ελληνικών ομάδων

10:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος σε ηλικία 84 ετών

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Μέχρι τώρα τους σπάμε τα κόκκαλα»

10:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή LIVE: Συζήτηση για το πόρισμα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Αντιδράσεις από Ζωή Κωνταντοπούλου

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι στην Τσεχία ερεύνησαν τύμβο σε αγρόκτημα και ανακάλυψαν ερείπια 5.000 χρόνων

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Πόλη στην Κίνα κατασκεύασε το μεγαλύτερο σύστημα με κυλιόμενες σκάλες εξωτερικού χώρου

10:08LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Sold out συναυλία στο Σικάγο - Οι στιγμές που ξεχώρισαν και η συγκινητική αφιέρωση στον αδελφό του

10:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μιχαηλίδου: 2.300 σπίτια θα φτιαχτούν σε στρατόπεδα - Πότε ξεκινούν οι «Νταντάδες της γειτονιάς»

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: «Μαύρη βροχή», τοξικά σωματίδια και μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα - Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των βομβαρδισμών

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θα κινηθούμε νομικά λέει ο σύντροφος της καθηγήτριας που κατέληξε από εγκεφαλικό

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Η «μάχη» των Patriot: Μετά τους ελληνικούς στην Κάρπαθο οι Τούρκοι αναπτύσσουν στην Μαλάτια

09:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 40 αρχηγούς κρατών για την πυρηνική ενέργεια

09:45ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Θάντερ πήραν τη ματσάρα με Νάγκετς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για bullying στην άτυχη Σοφία Χρηστίδου από συναδέλφους της

10:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος σε ηλικία 84 ετών

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Από 1η Απριλίου ξεκινά η προθεσμία καθαρισμού - Τι αλλάζει από φέτος

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε καταγγείλει η ίδια εκφοβισμό με επιστολή στο υπουργείο πριν την παραπέμψουν σε επιτροπή - Έφτασε στη Βουλή η υπόθεση

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

10:08LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Sold out συναυλία στο Σικάγο - Οι στιγμές που ξεχώρισαν και η συγκινητική αφιέρωση στον αδελφό του

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Τσελίκ: «Χρειαζόμαστε μόνο 5-6 λεπτά» - Τι είπε για τους Patriot στην Κάρπαθο

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θα κινηθούμε νομικά λέει ο σύντροφος της καθηγήτριας που κατέληξε από εγκεφαλικό

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται βροχές την επόμενη εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

10:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μιχαηλίδου: 2.300 σπίτια θα φτιαχτούν σε στρατόπεδα - Πότε ξεκινούν οι «Νταντάδες της γειτονιάς»

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πληροφορίες ότι το Ισραήλ χτύπησε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Πιέζουν τον Τραμπ να βρει την έξοδο κινδύνου από το Ιράν εν όψει των εκλογών - Οι φήμες περί διαφωνίας με τον αντιπρόεδρο Βανς

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Γιατί ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ο μεγαλύτερος νικητής από τον πόλεμο στο Ιράν

06:50LIFESTYLE

Eurovision: Τα δέκα τραγούδια που «παίζουν» δυνατά φέτος – Ακούστε τα

10:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή LIVE: Συζήτηση για το πόρισμα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Αντιδράσεις από Ζωή Κωνταντοπούλου

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Η «μάχη» των Patriot: Μετά τους ελληνικούς στην Κάρπαθο οι Τούρκοι αναπτύσσουν στην Μαλάτια

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άφαντοι οι ιδιοκτήτες της καφετέριας που αποτέλεσε στόχο εμπρηστών - Εικόνες και βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ