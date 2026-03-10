Wall Street Journal: Oι σύμβουλοι του Τραμπ τον πιέζουν να βρει την έξοδο κινδύνου από το Ιράν

Snapshot Οι σύμβουλοι του Τραμπ τον πιέζουν να βρει μία έξοδο από τη σύγκρουση με το Ιράν, ενόψει των πολιτικών αντιδράσεων και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Το Ιράν έχει αυξήσει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones στη Μέση Ανατολή, στοχεύοντας ενεργειακές υποδομές και ελέγχοντας τα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας αύξηση στις τιμές του πετρελαίου.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι επιδιώκει ένα σύντομο τέλος της σύγκρουσης, αλλά παράλληλα απειλεί με σκληρότερα πλήγματα αν το Ιράν μπλοκάρει τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει διαφοροποιημένες απόψεις σχετικά με τη διάρκεια και στρατηγική του πολέμου, ενώ ορισμένοι σύμβουλοι ανησυχούν για την πολιτική υποστήριξη και το οικονομικό κόστος λόγω της ανόδου των τιμών των καυσίμων.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, λιγότερο ενθουσιώδης για την επιχείρηση, αντιπροσωπεύει μια πιο απομονωτική πολιτική στάση που συγκρούεται με την επιθετική στρατηγική του Τραμπ.

Οι «Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν προειδοποίησαν σήμερα ότι δεν θα επιτρέψουν να εξαχθεί «ούτε ένα λίτρου πετρελαίου» από τη Μέση Ανατολή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, προκαλώντας την προειδοποίηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ πιο σκληρά εάν μπλοκάρει τις εξαγωγές από την ζωτικής σημασίας περιοχή.

Το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε αραβικές χώρες του Κόλπου, καθώς συνεχίζει να ασκεί πίεση στην περιοχή, ενώ πέντε φιλοϊρανοί μαχητές σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή στο βόρειο Ιράκ. Νωρίς σήμερα το πρωί ήχησαν εκ νέου σειρήνες για εισερχόμενους πυραύλους στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και στο Μπαχρέιν, ενώ η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι κατέστρεψε δύο drones πάνω από την πλούσια σε πετρέλαιο ανατολική περιοχή της και η Εθνοφρουρά του Κουβέιτ δήλωσε ότι κατέρριψε έξι drones.

Οι Φρούροι της Επαναστάσης σε στρατιωτική παρέλαση στο Ιράν.

Εκτός από την εκτόξευση πυραύλων και drones εναντίον του Ισραήλ και των αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, το Ιράν έχει επίσης στοχεύσει ενεργειακές υποδομές, οι οποίες, σε συνδυασμό με τον ασφυκτικό έλεγχο του στα Στενά του Ορμούζ, έχουν εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent εκτοξεύτηκε σχεδόν στα 120 δολάρια τη Δευτέρα πριν υποχωρήσει, αλλά παρέμεινε περίπου στα 90 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη, σχεδόν 24% υψηλότερη από ό,τι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει έναν μήνα ή και περισσότερο, προσπάθησε την Τρίτη να υποβαθμίσει τους αυξανόμενους φόβους ότι θα μπορούσε να είναι μια μακροπρόθεσμη περιφερειακή σύγκρουση, λέγοντας ότι «θα είναι μια σύντομη εκδρομή».

Ο Τραμπ στέλνει αντιφατικά μηνύματα

Ο πόλεμος έχει περιορίσει σημαντικά τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου στις παγκόσμιες αγορές και έχει οδηγήσει σε άνοδο τις τιμές των καυσίμων. Οι μάχες έχουν επίσης αναγκάσει τους ξένους να εγκαταλείψουν τα επιχειρηματικά κέντρα και εκατομμύρια ανθρώπους να αναζητήσουν καταφύγιο καθώς βόμβες έπληξαν στρατιωτικές βάσεις, κυβερνητικά κτίρια, εγκαταστάσεις πετρελαίου και ύδρευσης, ξενοδοχεία και τουλάχιστον ένα σχολείο .

Το Ιράν ουσιαστικά εμπόδίζει τα δεξαμενόπλοια να χρησιμοποιούν τα Στενά του Ορμούζ, τη ναυτιλιακή οδό μεταξύ του Περσικού Κόλπου και του Κόλπου του Ομάν — την πύλη προς τον Ινδικό Ωκεανό — μέσω της οποίας μεταφέρεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Μία σειρα από επιθέσεις σε εμπορικά πλοία κοντά στο στενό έχουν σκοτώσει τουλάχιστον επτά ναυτικούς, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, ο Τραμπ φάνηκε να μην το αναγνωρίζει αυτό, λέγοντας ότι «αν το Ιράν κάνει οτιδήποτε θα μπορούσε να σταματήσει τη ροή πετρελαίου εντός των Στενών του Ορμούζ, θα πληγεί από τις ΗΠΑ είκοσι φορές σκληρότερα από ό,τι έχει πληγεί μέχρι στιγμής».

Σε μια προφανή απάντηση στα σχόλια του Τραμπ που δημοσιεύθηκαν στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης , Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί, δήλωσε ότι «το Ιράν θα καθορίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος».

Ο Καμάλ Χαραζί, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής στο γραφείο του ανώτατου ηγέτη, δήλωσε στο CNN ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για έναν μακροχρόνιο πόλεμο. Είπε ότι δεν βλέπει «πια περιθώριο για διπλωματία» εκτός εάν η οικονομική πίεση ωθήσει άλλες χώρες να παρέμβουν και να σταματήσουν την «επιθετικότητα των Αμερικανών και των Ισραηλινών εναντίον του Ιράν».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι στοχεύει σε ένα γρήγορο τέλος του πολέμου στο Ιράν , καθώς ορισμένοι από τους συμβούλους του τον παροτρύνουν κατ' ιδίαν να αναζητήσει ένα σχέδιο εξόδου εν μέσω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου και των ανησυχιών ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, γράφει η Wall Street Journal.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα τη Δευτέρα, ο Τραμπ χαρακτήρισε την στρατιωτική αποστολή ως ως επί το πλείστον επιτυχή. «Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», είπε, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι θα τελειώσει «πολύ σύντομα». Δεν έδωσε σαφές χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό της επιχείρησης στο Ιράν. Όταν ρωτήθηκε για την παροχή βοήθειας στον ιρανικό λαό που έχει εξεγερθεί ενάντια στο καθεστώς, ο Τραμπ φάνηκε έτοιμος για ένα γρήγορο τέλος αντί να συνεχίσει να πιέζει για αλλαγή ηγεσίας.

Έκπληξη για την ανθεκτικότητα της Τεχεράνης

«Θέλουμε ένα σύστημα που μπορεί να οδηγήσει σε πολλά χρόνια ειρήνης, και αν δεν μπορούμε να το έχουμε αυτό, καλύτερα να το τελειώσουμε τώρα», δήλωσε ο Τραμπ. Είπε ότι ήταν απογοητευμένος από τον διορισμό του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιου του δολοφονημένου Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ , ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν , μια κίνηση που σηματοδοτεί ότι η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει.

Ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν ότι όσο η Τεχεράνη συνεχίζει να επιτίθεται σε χώρες της περιοχής και το Ισραήλ εξακολουθεί να επιθυμεί να χτυπήσει ιρανικούς στόχους, είναι απίθανο οι ΗΠΑ να μπορέσουν εύκολα να αποσυρθούν από τον πόλεμο. Στις δηλώσεις του τη Δευτέρα, ο Τραμπ είπε ότι ήταν έτοιμος να συνεχίσει να στοχεύει το Ιράν εάν η χώρα συνεχίσει να εμποδίζει τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Τραμπ δεν θα σταματήσει να πολεμά μέχρι να μπορέσει να διεκδικήσει μια ικανοποιητική νίκη, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης, ειδικά όταν οι ΗΠΑ έχουν στρατιωτικό πλεονέκτημα. Κατά καιρούς πάντως φαίνεται να έχει εκπλαγεί που η Τεχεράνη δεν υποχωρεί παρά την αδιάκοπη κοινή στρατιωτική εκστρατεία ΗΠΑ-Ισραήλ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του.

Διαδηλωτές κυματίζουν ιρανικές σημαίες και φωτογραφίες του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε από αμερικανική αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη, κατά τη διάρκεια συμβολικής κηδείας στη Βαγδάτη του Ιράκ, την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026.

«Αυτή η ιστορία είναι γεμάτη ανοησίες από ανώνυμες πηγές οι οποίες, μπορώ να εγγυηθώ, δεν βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο με τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ. «Οι κορυφαίοι βοηθοί του προέδρου επικεντρώνονται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, στο να διασφαλίσουν ότι η Επιχείρηση Eπική Οργή θα συνεχίσει να είναι μια τεράστια επιτυχία και το τέλος αυτών των επιχειρήσεων θα καθοριστεί τελικά από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων».

Ο Τραμπ έχει κάνει αντικρουόμενες δηλώσεις σχετικά με τον πόλεμο. Την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ότι επιδιώκει την «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν και αρνήθηκε να αποκλείσει την αποστολή χερσαίων στρατευμάτων στη χώρα. Τη Δευτέρα, δήλωσε στην New York Post ότι «δεν είναι ούτε κοντά» στην έκδοση μιας τέτοιας εντολής.

Αφού δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σύντομα, ο πρόεδρος πρόσθεσε: «Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε παραπέρα και θα προχωρήσουμε παραπέρα». Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί δημόσια και έχει πει σε βοηθούς του κατ' ιδίαν ότι θα υποστηρίξει τη δολοφονία του νεότερου Χαμενεΐ εάν αποδειχθεί απρόθυμος να υποχωρήσει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ, δήλωσαν νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι δημοσκοπήσεις και οι ενδιάμεσες εκλογές

Τα σχόλιά του έγιναν καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν —και στη συνέχεια μειώθηκαν— εντείνοντας την ήδη υπάρχουσα ανησυχία μεταξύ των συμμάχων του Τραμπ για το οικονομικό κόστος και τις πολιτικές επιπτώσεις του πολέμου. Μερικοί από τους συμβούλους του τις τελευταίες ημέρες τον έχουν ενθαρρύνει να διατυπώσει ένα σχέδιο για την απόσυρση των ΗΠΑ από τον πόλεμο και να υποστηρίξει ότι ο στρατός είχε σε μεγάλο βαθμό επιτύχει τους στόχους του, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Ενώ πολλοί στη συντηρητική βάση του προέδρου εξακολουθούν να υποστηρίζουν την αρχική επιχείρηση, ορισμένοι από τους συμβούλους του έχουν εκφράσει κατ' ιδίαν ανησυχίες ότι ένας μακρύτερος πόλεμος θα μπορούσε να μειώσει αυτή την υποστήριξη.

Ο Τραμπ έχει ενημερωθεί για ορισμένες δημοσκοπήσεις σχετικά με τον πόλεμο, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες ημέρες δείχνουν ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί αντιτίθενται στον πόλεμο. «Η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών υποστηρίζει τον τερματισμό της απειλής που θέτει το ιρανικό καθεστώς και υποστηρίζει τη δολοφονία τρομοκρατών, και αυτό πρόκειται να πετύχει ο Πρόεδρος Τραμπ», δήλωσε η Λίβιτ.

Μερικοί από τους συμβούλους του Τραμπ παρακολουθούσαν με ανησυχία την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου σε πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Έχουν επίσης αναγκαστεί να απαντήσουν σε εκκλήσεις σχετικά με τις ενδιάμεσες εκλογές από ορισμένους νευρικούς Ρεπουμπλικάνους, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

«Όταν η τιμή του φυσικού αερίου και του πετρελαίου αυξάνεται, το ίδιο συμβαίνει και με όλα τα άλλα. Δεδομένου ότι η προσιτή τιμή ήταν ήδη ένα ζήτημα, αυτό οδηγεί σε πραγματικές προκλήσεις», δήλωσε ο Στίφεν Μουρ , εξωτερικός οικονομικός σύμβουλος του Tραμπ. Η ομάδα του Τραμπ κατέληξε τις τελευταίες ημέρες στο συμπέρασμα ότι χρειαζόταν ένα πιο επιθετικό σχέδιο επικοινωνίας για να πείσει το κοινό για τον πόλεμο, καθώς πολλοί καταναλωτές αντιμετωπίζουν την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τις «κυρώσεις που σχετίζονται με το πετρέλαιο» σε ορισμένες χώρες για να μειώσουν τις τιμές, αν και δεν κατονόμασε τα έθνη που ενδέχεται να δουν την άρση των μέτρων. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα προσφέρουν «ασφάλιση κινδύνου» σε δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, προσθέτοντας ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και οι εταίροι του θα συνοδεύσουν τα δεξαμενόπλοια μέσω των Στενών του Ορμούζ «εάν χρειαστεί».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν «γνώριζε αρκετά» για την επίθεση με πυραύλους Tomahawk που σκότωσε 175 ανθρώπους σε σχολείο στο Ιράν, αφού αρχικά κατηγόρησε την Τεχεράνη για τη βομβιστική επίθεση. «Νομίζω ότι είναι κάτι που μου είπαν ότι βρίσκεται υπό διερεύνηση», δήλωσε τη Δευτέρα. Πρόσθεσε ότι ήταν «πρόθυμος να ζήσει» με μια έρευνα για το ποιος ήταν υπεύθυνος για την επίθεση.

Οι στρατιωτικοί ερευνητές των ΗΠΑ πιστεύουν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πιθανότατα ήταν υπεύθυνες , όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η Wall Street Journal. Οι ΗΠΑ έχουν πλήξει χιλιάδες ιρανικούς στόχους, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, που κυμαίνονται από κυβερνητικά κτήρια έως στρατιωτικές βάσεις και πυραυλικές εγκαταστάσεις. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο κύριος στόχος της είναι να αποτρέψει το Ιράν από το να απειλήσει τις ΗΠΑ ή τους περιφερειακούς συμμάχους τους καταστρέφοντας στοιχεία του πυρηνικού του έργου και του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων.

Η Τεχεράνη ανταπέδωσε στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις, καθώς και αρκετές χώρες στη Μέση Ανατολή, με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χτυπώντας διεθνή αεροδρόμια και διυλιστήρια πετρελαίου. Επτά Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και οκτώ άλλοι έχουν τραυματιστεί σοβαρά από την έναρξη των εχθροπραξιών στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Περισσότεροι από 36.000 Αμερικανοί έχουν επιστρέψει στις ΗΠΑ από την περιοχή, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών τη Δευτέρα.

Ο Τραμπ υποβαθμίζει τις φήμες για διχόνοια με τον Βανς

Ο Τραμπ παραδέχθηκε εν τω μεταξύ ότι ο αντιπρόεδρός του, Τζέι Ντι Βανς , ήταν «φιλοσοφικά λίγο διαφορετικός από εμένα» στην αρχή του πολέμου στο Ιράν, παρόλο που απέρριψε την ιδέα οτι υπήρξε διαφωνία μεταξύ τους. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα στο γκολφ κλαμπ του στο Ντόραλ της Φλόριντα, ο πρόεδρος είπε ότι ο Βανς ήταν «ίσως λιγότερο ενθουσιώδης για την επιχείρηση», αλλά επέμεινε ότι η απόφασή του να εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν μαζί με το Ισραήλ ήταν απαραίτητη.

«Ένιωσα ότι ήταν κάτι που έπρεπε να κάνουμε», είπε ο Τραμπ. «Δεν ένιωθα ότι είχαμε άλλη επιλογή». Ενόψει μιας δύσκολης εκλογικής χρονιάς, ο πόλεμος στο Ιράν έχει πυροδοτήσει ένταση μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, με ορισμένους να εκφράζουν επιφυλάξεις για το πώς η επιχείρηση εντάσσεται στο κίνημα «Πρώτα η Αμερική», το οποίο έχει υιοθετήσει το κόμμα κατά την εποχή Τραμπ και έχει προσανατολιστεί στον απομονωτισμό.

Ο Τζέι Ντι Βανς

Λίγοι έχουν ενσαρκώσει αυτό το κίνημα τόσο έντονα όσο ο Βανς, ο οποίος κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας εξελίχθηκε από συγγραφέας σε γερουσιαστή των ΗΠΑ και τελικά σε αντιπρόεδρο. Πλέον θεωρείται κορυφαίος υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 , και θεωρείται ότι έχει την ευκαιρία να μεταφέρει το κίνημα του Τραμπ στο μέλλον.

Παράλληλα με την πολιτική του άνοδο, ο Βανς, πρώην πεζοναύτης, έχει ενισχύσει το όραμα του Τραμπ για μια Αμερική που επικεντρώνεται περισσότερο στην επίλυση προβλημάτων στο εσωτερικό παρά στην παρέμβαση σε συγκρούσεις στο εξωτερικό. Σε άρθρο γνώμης του 2023 στην εφημερίδα The Wall Street Journal, το οποίο επανήλθε στο προσκήνιο μετά τις επιθέσεις στο Ιράν, ο Βανς έγραψε ότι ο Τραμπ έχει την υποστήριξή του επειδή «γνωρίζω ότι δεν θα στείλει απερίσκεπτα Αμερικανούς να πολεμήσουν στο εξωτερικό». Την παραμονή των επιθέσεων, ο Βανς δήλωσε στην Washington Post ότι « δεν υπήρχε καμία πιθανότητα » οι ΗΠΑ να εμπλακούν σε έναν παρατεταμένο πόλεμο όπως έγινε στο Ιράκ.

