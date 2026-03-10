Γίνεται να παραμείνει η απώλεια βάρους κάνοντας λιγότερες ενέσεις φαρμάκων GLP-1;

Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή απώλεια βάρους, θα μπορούσε να διατηρηθεί με λιγότερες ενέσεις;

Newsbomb

Γίνεται να παραμείνει η απώλεια βάρους κάνοντας λιγότερες ενέσεις φαρμάκων GLP-1;
Bigstock
ΕΥ ΖΗΝ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα φάρμακα GLP-1 έχουν μεταμορφώσει τη θεραπεία της παχυσαρκίας, βοηθώντας πολλούς να χάσουν σημαντική ποσότητα βάρους μειώνοντας την όρεξη και βελτιώνοντας τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα.

Αυτές οι θεραπείες συνήθως συνταγογραφούνται ως τακτικές ενέσεις, συχνά εβδομαδιαίως. Αλλά αναδυόμενες έρευνες υποδηλώνουν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η μείωση της συχνότητας των ενέσεων GLP-1 μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της απώλειας βάρους, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με προσεκτικό τρόπο ζωής (διατροφή και σωματική δραστηριότητα).

Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία της μειωμένης δοσολογίας ποικίλλει από άτομο σε άτομο και απαιτεί προσεκτική ιατρική παρακολούθηση.

Πώς τα φάρμακα GLP-1 βοηθούν τους ανθρώπους να χάσουν βάρος

Οι αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 (πεπτίδιο-1 όμοιο του γλυκαγόνου) μιμούνται μια φυσική ορμόνη που επηρεάζει την όρεξη, τον μεταβολισμό και τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα.

Αυτά τα φάρμακα υποστηρίζουν την απώλεια βάρους με:

  • Μείωση της όρεξης: Σηματοδοτούν τα κέντρα κορεσμού του εγκεφάλου, βοηθώντας τους χρήστες να αισθάνονται χορτάτοι ταχύτερα και να τρώνε λιγότερη συνολικά ποσότητα.
  • Αργότερη κένωση του στομάχου: Η τροφή παραμένει στο στομάχι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γεγονός που παρατείνει το αίσθημα πληρότητας.
  • Βελτιωμένη ρύθμιση της γλυκόζης: Διεγείρουν την απελευθέρωση ινσουλίνης και μειώνουν την παραγωγή γλυκαγόνης, σταθεροποιώντας τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Επειδή αυτές οι επιδράσεις επηρεάζουν τόσο την όρεξη όσο και τις μεταβολικές διεργασίες, τα φάρμακα GLP-1 μπορούν να προκαλέσουν σημαντική απώλεια βάρους, όταν χρησιμοποιούνται με συνέπεια.

Τι συμβαίνει όταν μειώνεται η συχνότητα ενέσεων GLP-1

Πρόσφατη έρευνα υποδηλώνει ότι ορισμένα άτομα μπορεί να διατηρήσουν την απώλεια βάρους ακόμη και αν οι ενέσεις GLP-1 χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά απ’ ό,τι κατά τη διάρκεια της ενεργού φάσης της θεραπείας απώλειας βάρους.

Σε μελέτες που εξετάζουν προσαρμοσμένες στρατηγικές δοσολογίας, οι συμμετέχοντες που είχαν ήδη χάσει βάρος διατήρησαν μερικές φορές μεγάλο μέρος της προόδου τους μετά την μετάβαση σε χαμηλότερες ή λιγότερο συχνές δόσεις, ειδικά όταν οι αλλαγές στον τρόπο ζωής παρέμειναν σε ισχύ.

Ένας βασικός λόγος είναι ότι μετά την απώλεια βάρους, το μεταβολικό σύστημα του σώματος μπορεί προσωρινά να σταθεροποιηθεί σε χαμηλότερο βάρος, αρκεί να διατηρηθούν υγιεινές συνήθειες του τρόπου ζωής. Η μειωμένη δόση GLP-1 μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της όρεξης κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης συντήρησης.

Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι η απόκριση είναι έντονα ατομική. Μερικοί χρήστες ανακτούν βάρος εάν η φαρμακευτική αγωγή μειωθεί υπερβολικά ή διακοπεί εντελώς.

Γιατί μπορεί να επανέλθετε σε πρότερα επίπεδα βάρους

Η επαναφορά βάρους μετά τη διακοπή των φαρμάκων GLP-1 είναι ένα καλά τεκμηριωμένο πρόβλημα. Σε αυτό συμβάλλουν διάφοροι βιολογικοί παράγοντες, όπως:

  • Επιστροφή των σημάτων όρεξης: Χωρίς διέγερση GLP-1, οι ορμόνες της πείνας μπορούν να αυξηθούν.
  • Μεταβολική προσαρμογή: Το σώμα συχνά προσπαθεί να ανακτήσει το χαμένο βάρος, μειώνοντας την ενεργειακή δαπάνη.
  • Πρότυπα συμπεριφοράς: Χωρίς συνεχή έλεγχο της όρεξης οι διατροφικές συνήθειες μπορεί να επανέλθουν σταδιακά.

Τα παραπάνω εξηγούν γιατί η διατήρηση της απώλειας βάρους μπορεί να είναι δύσκολη μόλις μειωθεί η φαρμακευτική υποστήριξη.

Ozempic glp-1 απωλεια βαρους διαβητης

Πότε η μείωση των ενέσεων GLP-1 είναι λειτουργική

Ορισμένοι γιατροί διερευνούν στρατηγικές προσαρμογής της δόσης, άπαξ και οι ασθενείς φτάσουν σε σταθερό βάρος. Καταστάσεις όπου μπορεί να ληφθεί υπόψη μια μείωση στη συχνότητα GLP-1 ενέσεων:

  • ο ασθενής έχει επιτύχει σημαντική απώλεια βάρους
  • οι διατροφικές συνήθειες και τα πρότυπα σωματικής δραστηριότητας είναι σταθερά
  • το βάρος έχει παραμείνει σταθερό για αρκετούς μήνες
  • ο ασθενής παρακολουθείται τακτικά από γιατρό

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η μειωμένη δοσολογία μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της ρύθμισης της όρεξης, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την έκθεση σε φάρμακα.

Είναι σημαντικό ότι αυτή η προσέγγιση εξακολουθεί να μελετάται και θα πρέπει να γίνεται μόνο υπό ιατρική καθοδήγηση.

Ο ρόλος του τρόπου ζωής στη διατήρηση του μειωμένου βάρους

Η φαρμακευτική αγωγή από μόνη της σπανίως καθορίζει την μακροπρόθεσμη επιτυχία. Μελέτες δείχνουν σταθερά ότι οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να διατηρήσουν οποιαδήποτε απώλεια βάρους, όταν αλλάζουν συνήθειες του τρόπου ζωής.

Οι βασικές στρατηγικές είναι:

  • ισορροπημένη, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά διατροφή
  • τακτική σωματική δραστηριότητα
  • προτεραιότητα στον επαρκή ύπνο
  • διαχείριση του στρες και των συναισθηματικών διατροφικών παραγόντων

Αυτές οι συνήθειες υποστηρίζουν την μεταβολική σταθερότητα και μειώνουν την εξάρτηση από τη φαρμακευτική αγωγή και μόνο.

Τι τονίζουν οι ειδικοί για τις θεραπείες GLP-1

Τα φάρμακα GLP-1 έχουν σχεδιαστεί κυρίως ως μακροχρόνιες θεραπείες για χρόνιες παθήσεις, όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης τύπου 2.

Η μείωση σε δόση ή συχνότητα των ενέσεων μπορεί να λειτουργήσει για ορισμένους χρήστες, αλλά δεν αποτελεί μια καθολικά συνιστώμενη στρατηγική. Οι αποφάσεις σχετικά με τις προσαρμογές της δόσης πρέπει πάντα να καθοδηγούνται από γιατρό, ο οποίος παρακολουθεί την τάση βάρους, τους μεταβολικούς δείκτες και τις πιθανές παρενέργειες του χρήστη/ασθενούς.

Συχνές Ερωτήσεις

Συνιστάται επισήμως μείωση των ενέσεων GLP-1;

Προς το παρόν, οι τυπικές οδηγίες συνταγογράφησης περιλαμβάνουν γενικά τακτικά δοσολογικά σχήματα. Η έρευνα για την μειωμένη συχνότητα ενέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αλλαγές στη δόση θα πρέπει να γίνονται μόνο υπό ιατρική επίβλεψη.

Αλλάζουν μόνιμα τα φάρμακα GLP-1 τον μεταβολισμό;

Αυτά τα φάρμακα επηρεάζουν την όρεξη και την μεταβολική σηματοδότηση, όταν είναι ενεργά στο σώμα. Ωστόσο, οι υποκείμενοι βιολογικοί παράγοντες αύξησης βάρους μπορούν να επιστρέψουν εάν διακοπεί η θεραπεία, γι' αυτό και συχνά απαιτείται συνεχής διαχείριση.

Μπορούν οι αλλαγές στον τρόπο ζωής να αντικαταστήσουν τη φαρμακευτική αγωγή GLP-1;

Οι παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής είναι απαραίτητες για την μακροπρόθεσμη υγεία και τη διαχείριση του βάρους. Για ορισμένα άτομα μπορεί να είναι επαρκείς, όμως άλλα επωφελούνται από τη συνεχή φαρμακευτική υποστήριξη, λόγω των βιολογικών μηχανισμών, που εμπλέκονται στην όρεξη και τον μεταβολισμό.

Συμπέρασμα

Τα φάρμακα GLP-1 έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικά για την απώλεια βάρους, αλλά η διατήρηση αυτής της προόδου παραμένει μια σύνθετη πρόκληση. Αναδυόμενα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ορισμένοι χρήστες μπορεί να είναι σε θέση να διατηρήσουν την απώλεια βάρους με λιγότερες ενέσεις, ιδιαίτερα όταν έχουν εδραιώσει πιο υγιεινές συνήθειες τρόπου ζωής.

Ωστόσο, η ρύθμιση του βάρους επηρεάζεται από ισχυρούς βιολογικούς μηχανισμούς και η υπερβολική μείωση της φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να οδηγήσει σε επαναφορά του βάρους. Γι’ αυτόν τον λόγο, οποιαδήποτε προσαρμογή σε θεραπεία με GLP-1 θα πρέπει να καθοδηγείται προσεκτικά από γιατρό, ώστε να διασφαλίζονται ασφαλή και βιώσιμα αποτελέσματα.

Πηγές:
healthline.com
nih.gov
nhs.uk
cdc.gov
who.int

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχονται ανακοινώσεις για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για παράνομο τζόγο - 17 συλλήψεις σε όλη την επικράτεια

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικές δυνάμεις απειλούν να μπλοκάρουν εξαγωγές πετρελαίου στη Μέση Ανατολή – Τραμπ προειδοποιεί για σκληρή αντίδραση

09:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Indian Wells: Αποκλεισμός για Σάκκαρη από Σβιόντεκ

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Γίνεται να παραμείνει η απώλεια βάρους κάνοντας λιγότερες ενέσεις φαρμάκων GLP-1;

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Ακόμη και αν κάποιος δεν πάει τον Μητσοτάκη είναι περήφανος»

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Έμφραγμα» στους δρόμους της Αττικής - Μποτιλιάρισμα στους κεντρικούς οδικούς άξονες

08:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Indian Wells: Νικηφόρα εκκίνηση για Τζόκοβιτς και Τσιτσιπά - Πρόκριση στους «16» του διπλού

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Πιέζουν τον Τραμπ να βρει την έξοδο κινδύνου από το Ιράν εν όψει των εκλογών - Οι φήμες περί διαφωνίας με τον αντιπρόεδρο Βανς

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: ΙΧ παρέσυρε πεζή και «καρφώθηκε» σε βιτρίνα καταστήματος

08:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτό είναι το πλάνο της κυβέρνησης για αντιμετώπιση της κρίσης στα καύσιμα - «Στοχευμένη στήριξη στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα»

08:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η τριμερής στην Κύπρο και τα πολλαπλά μηνύματα που έστειλαν Μητσοτάκης, Μακρόν, Χριστοδουλίδης

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται βροχές την επόμενη εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πληροφορίες ότι το Ισραήλ χτύπησε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Γιατί ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ο μεγαλύτερος νικητής από τον πόλεμο στο Ιράν

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Geely ετοιμάζει σκληροτράχηλο SUV τύπου Defender που… επιπλέει

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Τσελίκ: «Χρειαζόμαστε μόνο 5-6 λεπτά» - Τι είπε για τους Patriot στην Κάρπαθο

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κομφούζιο» και σήμερα στον Κηφισό - Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: 5,6 δισ. δολάρια σε πυρομαχικά τις δύο πρώτες ημέρες δαπάνησαν οι ΗΠΑ

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες καταναλωτικές τάσεις: Κυνηγούν τις προσφορές και κόβουν τα περιττά έξοδα οι Έλληνες - «Ψαλίδι» σε φαγητό, διασκέδαση, ένδυση και υπόδηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για bullying στην άτυχη Σοφία Χρηστίδου από συναδέλφους της

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Χρηστίδου: «Της πέταγαν βιβλία οι μαθητές» - Οι καταγγελίες από το περιβάλλον της καθηγήτριας

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Τσελίκ: «Χρειαζόμαστε μόνο 5-6 λεπτά» - Τι είπε για τους Patriot στην Κάρπαθο

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Πιέζουν τον Τραμπ να βρει την έξοδο κινδύνου από το Ιράν εν όψει των εκλογών - Οι φήμες περί διαφωνίας με τον αντιπρόεδρο Βανς

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Γιατί ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ο μεγαλύτερος νικητής από τον πόλεμο στο Ιράν

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πληροφορίες ότι το Ισραήλ χτύπησε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Ιταλία: Ποια είναι η πλάκα που συγκλόνισε ολόκληρη την χερσόνησο

08:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτό είναι το πλάνο της κυβέρνησης για αντιμετώπιση της κρίσης στα καύσιμα - «Στοχευμένη στήριξη στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα»

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται βροχές την επόμενη εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

06:50LIFESTYLE

Eurovision: Τα δέκα τραγούδια που «παίζουν» δυνατά φέτος – Ακούστε τα

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Ακόμη και αν κάποιος δεν πάει τον Μητσοτάκη είναι περήφανος»

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες αποκαλύψεις για την καθηγήτρια που πέθανε από εγκεφαλικό – «Έβαζαν θρανία μπροστά στην πόρτα να μην μπορεί να βγει»

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Επιτέθηκαν σε τηλεοπτικό συνεργείο που έκανε ρεπορτάζ στο «λεωφορείο του τρόμου»

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλο «δώρο» Τραμπ σε Ερντογάν με την Halk bank - Πώς σχετίζεται με το Ιράν

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (10/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ