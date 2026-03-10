Indian Wells: Αποκλεισμός για Σάκκαρη από Σβιόντεκ

Η Νο.2 τενίστρια του κόσμου εμφανίστηκε πιο σταθερή και επικράτησε της Ελληνίδας (Νο.34) με 6-3, 6-2 σε 85 λεπτά, παίρνοντας παράλληλα ρεβάνς για την ήττα που είχε γνωρίσει από τη Σάκκαρη στη Ντόχα πριν από λίγες εβδομάδες. Στον επόμενο γύρο η 24χρονη Πολωνή θα αντιμετωπίσει την Καρολίνα Μούχοβα, νικήτρια του Qatar Open.

Η Σάκκαρη μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 2-0, όμως η Σβιόντεκ βρήκε γρήγορα ρυθμό και έφερε το σετ στα ίσα (2-2). Στη συνέχεια πέτυχε ακόμη ένα μπρέικ για το 5-3 και έκλεισε σχετικά άνετα το πρώτο σετ, δείχνοντας να προσαρμόζεται καλύτερα και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες με τον δυνατό αέρα.

Η Πολωνή ξεκίνησε με τον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο σετ, σπάζοντας το σερβίς της Σάκκαρη από το πρώτο γκέιμ, ενώ έφτασε κοντά και σε δεύτερο μπρέικ, χωρίς όμως να το εκμεταλλευτεί (0/3 μπρέικ πόιντ). Η Ελληνίδα αντέδρασε, κράτησε το σερβίς της για το 2-1 και αμέσως μετά έκανε εκείνη το μπρέικ, φέρνοντας το σετ στο 2-2 και κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες της.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ωστόσο, η Σβιόντεκ ανέβασε ξανά την απόδοσή της, πήρε τέσσερα συνεχόμενα γκέιμ με δύο μπρέικ και «σφράγισε» την πρόκριση όταν σέρβιρε στο 5-2. Αυτή ήταν η πέμπτη της νίκη σε εννέα αναμετρήσεις απέναντι στη Σάκκαρη και πλέον συνεχίζει την προσπάθειά της για τον τρίτο τίτλο της στο Indian Wells. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι σε έξι συμμετοχές στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης έχει καταφέρει ισάριθμες φορές να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τον τέταρτο γύρο.

Η Σάκκαρη, από την πλευρά της, στρέφει πλέον την προσοχή της στο τουρνουά του Μαϊάμι (17-29 Απριλίου), το τέταρτο 1000άρι της σεζόν. Παρά την ήττα από τη Σβιόντεκ, η συνολική εικόνα της το τελευταίο διάστημα δείχνει βελτιωμένη, γεγονός που αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας ότι μπορεί να επιστρέψει ξανά σε υψηλό επίπεδο.

