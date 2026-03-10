Νέο μήνυμα του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών για ΗΠΑ: «Απέτυχαν, δεν έχουν σχέδιο»

Καμία συζήτηση ή διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ μετά από «πικρή εμπειρία», ήταν το μήνυμα που έστειλε εκ νέου ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Ο Araghchi, δήλωσε στο PBS News ότι οι συζητήσεις ή οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν βρίσκονται πλέον στην ατζέντα, μετά από «μια πολύ πικρή εμπειρία» κατά τη διάρκεια προηγούμενων γύρων πυρηνικών συνομιλιών.

«Μας υποσχέθηκαν ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να μας επιτεθούν και ότι ήθελαν να επιλύσουν ειρηνικά το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν και να βρουν μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Αραγκσί. «Ωστόσο, αποφάσισαν να μας επιτεθούν.

Δεν νομίζω ότι το ζήτημα των συνομιλιών με τους Αμερικανούς... θα τεθεί ξανά στο τραπέζι».

«Απέτυχαν, νόμιζαν ότι σε δύο ή τρεις μέρες θα μπορούσαν να επιτύχουν αλλαγή καθεστώτος και να πετύχουν μια γρήγορη, καθαρή νίκη. Το σχέδιο Α απέτυχε και τώρα δοκιμάζουν άλλα σχέδια. Δεν έχουν κανένα ρεαλιστικό τελικό σχέδιο»

Στο ίδιο μήκος κύματος νωρίτερα, ο Καμάλ Χαράζι, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, δηλώνει ότι δεν υπάρχει πλέον χώρος για διπλωματία με τις ΗΠΑ και ότι ο ιρανικός στρατός είναι έτοιμος για έναν μακροχρόνιο πόλεμο.

