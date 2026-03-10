Θεσσαλονίκη: «Θα κινηθούμε νομικά» λέει ο σύντροφος της καθηγήτριας που κατέληξε από εγκεφαλικό

Μεγάλη συζήτηση γύρω από τις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία έχει ανακύψει από τον θάνατο καθηγήτριας Λυκείου στη Θεσσαλονίκη, η οποία φέρεται να είχε πέσει θύμα bullying από μαθητές, αλλά και από συναδέλφους της.

Ο σύντροφός της, είπε ότι «θα κινηθούμε νομικά εναντίον όσων ευθύνονται για τον θάνατό της», την ώρα που δεν υπάρχει καμία αντίδραση ούτε από το σχολείο, ούτε από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά ούτε κι από το υπουργείο.

Η εκπαιδευτικός Σοφία Χρηστίδου κατέληξε από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο το περασμένο Σάββατο, και κατόπιν του θανάτου της, το διαδίκτυο άρχισε να πλημμυρίζει με αναρτήσεις για εκφοβισμό στο σχολικό της περιβάλλον και δη στο 3ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης.

Στις αναρτήσεις αναφέρεται ότι το τελευταίο διάστημα η εκπαιδευτικός βρισκόταν υπό μεγάλη πίεση στο επαγγελματικό της περιβάλλον και ότι το εγκεφαλικό επεισόδιο συνέβη μετά την παραπομπή της σε υγειονομική επιτροπή.

Η καθηγήτρια φέρεται να αντιμετώπιζε περιστατικά εκφοβισμού ακόμα και μέσα στην τάξη από μαθητές, και υπήρχαν καταγγελίες ότι το σχολείο δεν την προστάτευσε, τουναντίον φέρεται να την καθιστούσε υπεύθυνη για τον τρόπο διδασκαλίας της, απόρροια του οποίου ήταν το μαθητικό bullying.

«Θα κινηθούμε νομικά εναντίον των υπευθύνων»

Ο σύντροφός της μίλησε στο Mega και μεταξύ άλλων τόνισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι οικείοι της θα κινηθούν νομικά κατά παντός υπευθύνου. «Σεβαστείτε το απέραντο και απρόσμενο πένθος μας. Η οικογένειά της και εγώ είμαστε αποφασισμένοι και θα κινηθούμε νομικά εναντίον των υπευθύνων του θανάτου της αγαπημένης μας Σοφίας», είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος με ήθος, αρχές και πολύ όμορφη ψυχούλα, από μια καταπληκτική οικογένεια. Ο πατέρας της ήταν συνταξιούχος ναοδόμος, έχει φτιάξει τη μισή, σχεδόν όλη την Θεσσαλονίκη εκκλησία. Μιλάμε για μια οικογένεια με αρχές και με σεβασμό».

Άφησε αιχμές για ψυχολογικό εκφοβισμό

Σε ερώτηση εάν δεχόταν πίεση στο σχολείο από μαθητές της σημείωσε: «Αυτά θα τα πούμε σε δεύτερο χρόνο. Πρώτα οφείλουμε να κινήσουμε κάποιες νομικές διαδικασίες. Θα κινηθούμε νομικά εναντίον όσων ήταν υπεύθυνοι» είπε και κατέληξε: «Να πάτε στην ιταλική φιλολογία. Να μάθετε από τους καθηγητές της Σοφίας ποια είναι η Σοφία. Η Σοφία παρόλο που είχε 4 πτυχία ξένων γλωσσών -αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά- ήταν διερμηνέας, καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας. Παράλληλα ενώ έκανε μαθήματα σε λύκεια φέτος, ήταν στη δεύτερη χρονιά και σπούδαζε ιταλική φιλολογία. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν επαναπαυόταν. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε, λάτρευε τη γνώση. Η Σοφία είναι η αιτία η οποία ανέβασε το μέσο όρο της αγωγής στην ιταλική φιλολογία με το γραπτός της την πρώτη χρονιά».

