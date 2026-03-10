Στην Ευελπίδων ο Σουδανός που απειλούσε να ανατιναχτεί έξω από τη ΓΑΔΑ

Snapshot Ένας 48χρονος Σουδανός προσήλθε την Παρασκευή έξω από τη ΓΑΔΑ με τρεις χειροβομβίδες, απειλώντας να ανατιναχτεί.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον άνδρα μετά από συζήτηση και τον συνέλαβαν, ενώ κρατούσε μία χειροβομβίδα και δύο βρέθηκαν στο σακίδιό του.

Ο δράστης έχει ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά και πρόσφατο αποφυλακιστήριο. Snapshot powered by AI

Ενώπιον της Δικαιοσύνης βρέθηκε σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου, ο 48χρονος Σουδανός που την Παρασκευή το απόγευμα βρέθηκε έξω από τη ΓΑΔΑ, με τρεις χειρβομβίδες, απειλώντας να ανατιναχτεί.

Χάρης Γκίκας

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, αποκλείοντας το σημείο έξω από τη ΓΑΔΑ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και ένας αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ του έπιασε συζήτηση, με τον άνδρα να ζητά επίμονα ένα τηλέφωνο για να μιλήσει με κάποιον.

Με τον αστυνομικό να τον κρατά απασχολημένο στη συζήτηση, δύο άλλοι αστυνομικοί κατάφεραν να πλησιάσουν από πίσω τον 48χρονο και να τον ακινητοποιήσουν περνώντας του χειροπέδες.

Ο άνδρας κρατούσε στο χέρι του μια χειροβομβίδα, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει κάτι, ενώ είχε και ένα σακίδιο πλάτης, μέσα στο οποίο βρέθηκαν άλλες δύο χειροβομβίδες, με τις αρχές να αποφασίζουν αργότερα να προβούν σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Η ελεγχόμενη έκρηξη έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από σχετικό πρωτόκολλο αφού πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών εξέτασαν τα υπολείμματα διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για αληθινές και λειτουργικές χειροβομβίδες.

Όσον αφορά τον δράστη, όπως έγινε γνωστό πρόκειται για υπήκοο Σουδάν, ηλικίας 48 ετών, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά, ενώ μαζί του είχε και ένα πρόσφατο αποφυλακιστήριο.

