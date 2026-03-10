Στην Ευελπίδων ο Σουδανός που απειλούσε να ανατιναχτεί έξω από τη ΓΑΔΑ

Ο 48χρονος Σουδανός βρέθηκε την Παρασκευή έξω από τη ΓΑΔΑ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας με τρεις χειροβομβίδες

Newsbomb

Στην Ευελπίδων ο Σουδανός που απειλούσε να ανατιναχτεί έξω από τη ΓΑΔΑ
Στην Ευελπίδων ο Σουδανός που απειλούσε να ανατιναχτεί έξω από τη ΓΑΔΑ
Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 48χρονος Σουδανός προσήλθε την Παρασκευή έξω από τη ΓΑΔΑ με τρεις χειροβομβίδες, απειλώντας να ανατιναχτεί.
  • Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον άνδρα μετά από συζήτηση και τον συνέλαβαν, ενώ κρατούσε μία χειροβομβίδα και δύο βρέθηκαν στο σακίδιό του.
  • Ο δράστης έχει ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά και πρόσφατο αποφυλακιστήριο.
Snapshot powered by AI

Ενώπιον της Δικαιοσύνης βρέθηκε σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου, ο 48χρονος Σουδανός που την Παρασκευή το απόγευμα βρέθηκε έξω από τη ΓΑΔΑ, με τρεις χειρβομβίδες, απειλώντας να ανατιναχτεί.

soudanos-3.jpg
Χάρης Γκίκας

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, αποκλείοντας το σημείο έξω από τη ΓΑΔΑ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και ένας αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ του έπιασε συζήτηση, με τον άνδρα να ζητά επίμονα ένα τηλέφωνο για να μιλήσει με κάποιον.

Με τον αστυνομικό να τον κρατά απασχολημένο στη συζήτηση, δύο άλλοι αστυνομικοί κατάφεραν να πλησιάσουν από πίσω τον 48χρονο και να τον ακινητοποιήσουν περνώντας του χειροπέδες.

Ο άνδρας κρατούσε στο χέρι του μια χειροβομβίδα, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει κάτι, ενώ είχε και ένα σακίδιο πλάτης, μέσα στο οποίο βρέθηκαν άλλες δύο χειροβομβίδες, με τις αρχές να αποφασίζουν αργότερα να προβούν σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Η ελεγχόμενη έκρηξη έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από σχετικό πρωτόκολλο αφού πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών εξέτασαν τα υπολείμματα διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για αληθινές και λειτουργικές χειροβομβίδες.

Όσον αφορά τον δράστη, όπως έγινε γνωστό πρόκειται για υπήκοο Σουδάν, ηλικίας 48 ετών, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά, ενώ μαζί του είχε και ένα πρόσφατο αποφυλακιστήριο.

soudanos-1.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Το «ευχαριστώ» στον Χαρδαλιά - «Δίνει την πρέπουσα σημασία στην πρωτεύουσα»

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προηγείται με 34,1% η ΝΔ - 3 στους 4 λένε «ναι» στη στρατιωτική στήριξη της Κύπρου

11:02ΕΥ ΖΗΝ

Οι 12 συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να νιώθετε πιο χαρούμενοι

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορικός τελικός στο Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών – Πρώτο κύπελλο για τις αθλήτριες τoυ Πανιωνίου Betsson

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Geely: Το Starray EM-i σε δοκιμή 1.000 χιλιομέτρων στον Αρκτικό Κύκλο

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευελπίδων ο Σουδανός που απειλούσε να ανατιναχτεί έξω από τη ΓΑΔΑ

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε καταγγείλει η ίδια εκφοβισμό με επιστολή στο υπουργείο πριν την παραπέμψουν σε επιτροπή - Έφτασε στη Βουλή η υπόθεση

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Αμέτρητες αγορές και Ειδικά Στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα για τους ευρωπαϊκούς αγώνες των ελληνικών ομάδων

10:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος σε ηλικία 84 ετών

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Μέχρι τώρα τους σπάμε τα κόκκαλα»

10:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή LIVE: Συζήτηση για το πόρισμα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Αντιδράσεις από Ζωή Κωνταντοπούλου

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι στην Τσεχία ερεύνησαν τύμβο σε αγρόκτημα και ανακάλυψαν ερείπια 5.000 χρόνων

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Πόλη στην Κίνα κατασκεύασε το μεγαλύτερο σύστημα με κυλιόμενες σκάλες εξωτερικού χώρου

10:08LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Sold out συναυλία στο Σικάγο - Οι στιγμές που ξεχώρισαν και η συγκινητική αφιέρωση στον αδελφό του

10:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μιχαηλίδου: 2.300 σπίτια θα φτιαχτούν σε στρατόπεδα - Πότε ξεκινούν οι «Νταντάδες της γειτονιάς»

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: «Μαύρη βροχή», τοξικά σωματίδια και μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα - Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των βομβαρδισμών

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θα κινηθούμε νομικά λέει ο σύντροφος της καθηγήτριας που κατέληξε από εγκεφαλικό

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Η «μάχη» των Patriot: Μετά τους ελληνικούς στην Κάρπαθο οι Τούρκοι αναπτύσσουν στην Μαλάτια

09:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 40 αρχηγούς κρατών για την πυρηνική ενέργεια

09:45ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Θάντερ πήραν τη ματσάρα με Νάγκετς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για bullying στην άτυχη Σοφία Χρηστίδου από συναδέλφους της

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

10:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος σε ηλικία 84 ετών

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Από 1η Απριλίου ξεκινά η προθεσμία καθαρισμού - Τι αλλάζει από φέτος

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε καταγγείλει η ίδια εκφοβισμό με επιστολή στο υπουργείο πριν την παραπέμψουν σε επιτροπή - Έφτασε στη Βουλή η υπόθεση

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Τσελίκ: «Χρειαζόμαστε μόνο 5-6 λεπτά» - Τι είπε για τους Patriot στην Κάρπαθο

10:08LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Sold out συναυλία στο Σικάγο - Οι στιγμές που ξεχώρισαν και η συγκινητική αφιέρωση στον αδελφό του

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θα κινηθούμε νομικά λέει ο σύντροφος της καθηγήτριας που κατέληξε από εγκεφαλικό

10:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μιχαηλίδου: 2.300 σπίτια θα φτιαχτούν σε στρατόπεδα - Πότε ξεκινούν οι «Νταντάδες της γειτονιάς»

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πληροφορίες ότι το Ισραήλ χτύπησε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται βροχές την επόμενη εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Πιέζουν τον Τραμπ να βρει την έξοδο κινδύνου από το Ιράν εν όψει των εκλογών - Οι φήμες περί διαφωνίας με τον αντιπρόεδρο Βανς

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Γιατί ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ο μεγαλύτερος νικητής από τον πόλεμο στο Ιράν

10:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή LIVE: Συζήτηση για το πόρισμα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Αντιδράσεις από Ζωή Κωνταντοπούλου

06:50LIFESTYLE

Eurovision: Τα δέκα τραγούδια που «παίζουν» δυνατά φέτος – Ακούστε τα

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Η «μάχη» των Patriot: Μετά τους ελληνικούς στην Κάρπαθο οι Τούρκοι αναπτύσσουν στην Μαλάτια

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άφαντοι οι ιδιοκτήτες της καφετέριας που αποτέλεσε στόχο εμπρηστών - Εικόνες και βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ