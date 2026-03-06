ΓΑΔΑ: Ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο του άνδρα που απειλούσε να ανατιναχτεί

Αποκλεισμένη παραμένει η περιοχή της ΓΑΔΑ, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς αποφασίστηκε να γίνει ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο που κρατούσε ο άνδρας που απειλούσε νωρίτερα να ανατιναχτεί στον αέρα.

Σημειώνεται ότι, ο άνδρας συνελήφθη με αιφνιδιαστική επέμβαση τριών αστυνομικών, καθώς απειλούσε ότι είχε εκρηκτικά, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία στην κατοχή του βρέθηκαν τρεις χειροβομβίδες, που εκ πρώτης όψεως φαίνονται αληθινές, αλλά αυτό θα διακριβωθεί από την εργαστηριακή έρευνα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ είχε πιάσει συζήτηση με τον αλλοδαπό, όποιος ζητούσε επίμονα ένα τηλέφωνο για να μιλήσει. Ο αστυνομικός τον απασχόλησε δίνοντας την ευκαιρία σε δύο άλλους συναδέλφους του που πλησίασαν από πίσω, να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Ο άνδρας κρατούσε στο χέρι του μια χειροβομβίδα, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει κάτι, ενώ είχε και ένα σακίδιο πλάτης, μέσα στο οποίο βρέθηκαν άλλες δύο χειροβομβίδες.

