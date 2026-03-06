ΓΑΔΑ: Συνελήφθη ο άνδρας που απειλούσε ότι έχει πάνω του εκρηκτικά

Στην κατοχή του βρέθηκαν τρεις χειροβομβίδες, που εκ πρώτης όψεως φαίνονται αληθινές

ΓΑΔΑ: Συνελήφθη ο άνδρας που απειλούσε ότι έχει πάνω του εκρηκτικά
Συνελήφθη με αιφνιδιαστική επέμβαση τριών αστυνομικών ο αλλοδαπός, ο οποίος απειλούσε ότι είχε εκρηκτικά έξω από τη ΓΑΔΑ, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός, ενώ έκλεισε και η λεωφόρος Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία στην κατοχή του βρέθηκαν τρεις χειροβομβίδες, που εκ πρώτης όψεως φαίνονται αληθινές, αλλά αυτό θα διακριβωθεί από την εργαστηριακή έρευνα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ είχε πιάσει συζήτηση με τον αλλοδαπό, όποιος ζητούσε επίμονα ένα τηλέφωνο για να μιλήσει. Ο αστυνομικός τον απασχόλησε δίνοντας την ευκαιρία σε δύο άλλους συναδέλφους του που πλησίασαν από πίσω, να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Ο άνδρας κρατούσε στο χέρι του μια χειροβομβίδα, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει κάτι, ενώ είχε και ένα σακίδιο πλάτης, μέσα στο οποίο βρέθηκαν άλλες δύο χειροβομβίδες.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, οι χειροβομβίδες φαίνονται αληθινές, αλλά θα εξεταστούν από πυροτεχνουργούς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι πράγματι έτσι και αν είναι λειτουργικές.

