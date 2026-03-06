Τραμπ σε Ιράν: Θα δεχθώ μόνο παράδοση άνευ όρων - Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία

Νέο σκληρό μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω κλιμάκωσης της πολεμικής σύγκρουσης, καθώς σε ανάρτησή του στο Truth Social, διαμήνυσε πως δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία και ότι θα δεχθεί μόνο παράδοση άνευ όρων.

Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν

Μάλιστα στην ανάρτησή του αφήνει να εννοηθεί πως η οποιαδήποτε αλλαγή ηγεσίας στο Ιράν θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη των ΗΠΑ και των συμμάχων της.

Έγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ: «Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν εκτός από την ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ! Μετά από αυτό, και την επιλογή ενός ΜΕΓΑΛΟΥ & ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ηγέτη (ή ηγετών), εμείς, και πολλοί από τους υπέροχους και πολύ γενναίους συμμάχους και συνεργάτες μας, θα εργαστούμε ακούραστα για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής, καθιστώντας το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ. ΤΟ ΙΡΑΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΛΛΟΝ. «ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΙΡΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΞΑΝΑ (MIGA – σ.σ. Make Iran Great Again)»

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social για το Ιράν Truth Social

Η έκκληση προς τους Φρουρούς της Επανάστασης

Η νέα τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται έπειτα από το χθεσινό μήνυμα που έστειλε προς τους Φρουρούς της Επανάστασης, όπου τους καλούσε να παραδώσουν τα όπλα, προσφέροντας μάλιστα πλήρη ασυλία σε όσα μέλη του επίλεκτου στρατιωτικού σώματος του Ιράν το κάνουν.

«Καλώ για ακόμη μία φορά όλα τα μέλη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τον στρατό και την αστυνομία να καταθέσουν τα όπλα. Τώρα είναι η στιγμή να σταθείτε στο πλευρό του ιρανικού λαού και να βοηθήσετε να πάρει πίσω τη χώρα του», δήλωσε χαρακτηριστικά και υποστήριξε: «Θα έχετε την ευκαιρία, μετά από τόσα χρόνια, να πάρετε πίσω τη χώρα σας. Αποδεχθείτε την ασυλία, θα σας δοθεί ασυλία. Θα είστε απολύτως ασφαλείς ή θα αντιμετωπίσετε βέβαιο θάνατο – και δεν θέλω να το δω αυτό», πρόσθεσε.

