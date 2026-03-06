Κλήρωση Eurojackpot 6/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

Η μεγάλη κλήρωση για τα 10.000.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή (6/2), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 209 είναι οι εξής: 8, 17, 26, 31, 47 και 1, 6.

Τι είναι το Eurojackpot

Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.

Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών. Στην Ελλάδα, ωστόσο, καθιερώθηκε για πρώτη φορά και μια 13η κατηγορία κερδών, για όσους προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς.

