Γιαννακόπουλος: «Sram te bilo»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα προς ξεκάθαρη κατεύθυνση στα Σέρβικα, ποστάροντας την ατάκα «ντροπή σου».
Πριν καλά τελειώσει το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε δει που πάει το... πράμα και είχε στείλει το δικό του μήνυμα. Προς ξεκάθαρη κατεύθυνση και χωρίς καμία διάθεση παρερμηνείας.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έγραψε στα σέρβικα «Sram te bilo» που σημαίνει.... ντροπή σου, μετά τα όσα είδε από τους διαιτητές των Ντάνι Ιερεθουέλο και Ντέγιαν Μποντιρόγκα.
