ΗΠΑ: Στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στο θέατρο του πολέμου

Η άφιξη αυτής της δύναμης στην Ανατολική Μεσόγειο δημιουργεί ένα πρωτοφανές σκηνικό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέτουν πλέον τρία αεροπλανοφόρα στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης της CENTCOM.

Ένα αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, με επικεφαλής το USS George H.W. Bush, ετοιμάζεται να αναπτυχθεί «σύντομα» προες το Ιράν, μαζί με την ομάδα μάχης του, σύμφωνα με το FOX NEWS

Η ομάδα Μάχης του αεροπλανοφόρου θα κατευθυνθεί προς την Ανατολική Μεσόγειο.

Η ανάπτυξη της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου USS George H.W. Bush (CVN-77) αποτελεί μια κρίσιμη κίνηση στη σκακιέρα της Μέσης Ανατολής, καθώς σηματοδοτεί την κορύφωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.

Το αεροπλανοφόρο, μαζί με την Πτέρυγα Αεροπορίας 8 και τα πλοία συνοδείας του, όπως τα αντιτορπιλικά USS Laboon και USS Truxtun, ολοκλήρωσε τις απαιτητικές ασκήσεις πιστοποίησης COMPTUEX στις 5 Μαρτίου 2026, γεγονός που το καθιστά πλέον πλήρως Η άφιξη αυτής της δύναμης στην Ανατολική Μεσόγειο δημιουργεί ένα πρωτοφανές σκηνικό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέτουν πλέον τρία αεροπλανοφόρα στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης της CENTCOM. Το USS Abraham Lincoln επιχειρεί ήδη από τον Ιανουάριο, ενώ το USS Gerald R. Ford διέσχισε τη Διώρυγα του Σουέζ την ίδια ημέρα που οριστικοποιήθηκε η ετοιμότητα του Bush, τοποθετώντας το στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αυτή η συγκέντρωση ισχύος εντάσσεται στο πλαίσιο της Επιχείρησης Epic Fury, η οποία στοχεύει στην αποτροπή των ιρανικών δυνάμεων και των συμμάχων τους, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα για επιθετικές επιχειρήσεις αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός προορισμός της ομάδας κρούσης είναι η Ανατολική Μεσόγειος, η αποστολή της έχει στρατηγικό βάθος που καλύπτει ολόκληρο το θέατρο επιχειρήσεων, επιτρέποντας στις ΗΠΑ να προβάλλουν ισχύ από πολλαπλά σημεία ταυτόχρονα.

