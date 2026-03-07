Εορτολόγιο 7 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 7 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Ευγενίου του Ιερομάρτυρα

Άγιοι Τεσσαράκοντα δύο Μάρτυρες από το Αμόριο
Άγιοι Τεσσαράκοντα δύο Μάρτυρες από το Αμόριο
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Ευγένιος
  • Ευγένης

Ο Άγιος Ευγένιος ο Ιερομάρτυρας

Ο Άγιος Ευγένιος ο Ιερομάρτυρας έζησε κατά τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού, σε μια εποχή όπου οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών ήταν ιδιαίτερα σκληροί.

Ο Άγιος διακρίθηκε για την ακλόνητη πίστη του και τη δράση του ως λειτουργός της Εκκλησίας. Ως ιερέας αφιερώθηκε στη διάδοση του χριστιανικού μηνύματος, ενθαρρύνοντας τους πιστούς να παραμείνουν σταθεροί στην πίστη τους, παρά τις διώξεις της εποχής.

Η στάση του αυτή προκάλεσε την οργή των τοπικών αρχών, οι οποίες προσπάθησαν να τον εξαναγκάσουν να απαρνηθεί τον Χριστό. Εκείνος όμως αρνήθηκε κατηγορηματικά.

