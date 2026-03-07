Eurovision: Ποια είναι η Γαλλίδα εκπρόσωπος που εκτόξευσε τη χώρα της στα στοιχήματα

Αλλάζει πολύ η κατάταξη στα στοιχήματα, όσο περνούν οι μέρες...

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Eurovision: Ποια είναι η Γαλλίδα εκπρόσωπος που εκτόξευσε τη χώρα της στα στοιχήματα
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περισσότεροι από δύο μήνες απομένουν μέχρι την 70η διοργάνωση της Eurovision και συνεχώς… ξημερώνει μια καινούργια ημέρα στις στοιχηματικές αποδόσεις. Έτσι, αποδεικνύεται ότι όλα ακόμη είναι ρευστά όπως και οι προβλέψεις για φαβορί και επίδοξους νικητές.

Για παράδειγμα, εδώ και λίγες ώρες, η Γαλλία έχει εκτοξευτεί στη δεύτερη θέση. Από τη στιγμή που το κομμάτι «Regarde!» κυκλοφόρησε, η χώρα άρχισε να καλπάζει κερδίζοντας τη δεύτερη θέση στα στοιχήματα. Το κομμάτι υπόσχεται να αναδείξει τη λυρική και εκφραστική φωνή της Monroe, η οποία έχει ήδη κερδίσει την αναγνώριση στο γαλλικό κοινό μέσα από τη νίκη της στο τηλεοπτικό show «Prodiges».

Το εντυπωσιακό είναι ότι η Monroe είναι μόλις 17 ετών, ενώ στη χώρα της θεωρείται πολλά υποσχόμενη. Άρχισε το τραγούδι και το πιάνο σε πολύ μικρή ηλικία, αναπτύσσοντας στέρεες βάσεις μέσω της συμμετοχής σε χορωδίες και μιούζικαλ. Εκπαιδεύτηκε στην κλασική μουσική και γαλουχήθηκε με τις υψηλές απαιτήσεις της όπερας.

«Το να εκπροσωπώ τη Γαλλία στην Eurovision, είναι μια τεράστια τιμή και μια ευθύνη που αποδέχομαι με υπερηφάνεια και αποφασιστικότητα. Αυτός ο διαγωνισμός αποτελεί μέρος της ζωής μου από την παιδική μου ηλικία και τώρα, στα 17 μου, έχω πλήρη επίγνωση της εμπιστοσύνης που μου έχουν δείξει. Μπαίνω στον διαγωνισμό εκπροσωπώντας με υπερηφάνεια τη Γαλλία, τη χώρα που με διαμόρφωσε και με ενέπνευσε. Με το τραγούδι μου “Regarde!” θέλω να αναδείξω τον πλούτο και την ποικιλομορφία της γαλλικής μουσικής. Θέλω να προσφέρω στην Ευρώπη μια έντονη, ειλικρινή εμφάνιση με ένα παγκόσμιο μήνυμα: η αγάπη είναι αυτό που μας ενώνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τι συμβαίνει με τον Akyla

Την ίδια ώρα, ο δικός μας Akylas έπεσε μία θέση ακόμη και πλέον βρίσκεται στην πέμπτη. Σταθερά στην κορυφή είναι η Φινλανδία. Το τραγούδι «Liekinheitin», που ερμηνεύει ο Πιτ Πάρκονεν με την εντυπωσιακή βιολίστρια Λίντα Μπράβα, είναι το απόλυτο άλογο κούρσας. Στην τρίτη θέση των στοιχηματικών, για τη Eurovision2026, βρίσκεται η Δανία με τον Søren Torpegaard Lund και το τραγούδι «Før Vi Går Hjem». Η Αυστραλία πλέον βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Η Ντέλτα Γκούντρεμ είναι μεγάλο αστέρι στη χώρα της και το τραγούδι «Eclipse» σαρώνει. Με καριέρα άνω των 20 ετών, πολυπλατινένιες πωλήσεις και σημαντική διεθνή παρουσία, η συμμετοχή της θεωρείται μία από τις πιο υψηλού προφίλ επιλογές που έχει κάνει η Αυστραλία στη Eurovision.

Η πρώτη δεκάδα συμπληρώνεται από το Ισραήλ, τη Σουηδία, την Ιταλία, την Ουκρανία και την Κύπρο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:59ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Συναγερμός για τρομοκρατικό χτύπημα και τους «μοναχικούς λύκους» - Προσήχθησαν ύποπτοι

07:59ΚΟΣΜΟΣ

NBC: Ο Τραμπ έχει εκφράσει σοβαρά ενδιαφέρον να στείλει Αμερικανούς στρατιώτες στο Ιράν

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Σεισμός 4, 1 Ρίχτερ ανοικτά του Μπαντάρ Αμπάς

07:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο CUPRA Born: Ηλεκτρική ανανέωση με αυτονομία 600 χλμ.

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Καίγονται τρία σκάφη στο λιμάνι - Σε εξέλιξη πυροσβεστική επιχείρηση

07:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Για το +3 η ΑΕΚ πριν το ντέρμπι του Φαλήρου

07:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκρηξη σε πολυκατοικία στα Εξάρχεια - Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια

07:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Φονικοί ανεμοστρόβιλοι στο Μίσιγκαν, νεκροί και καταστροφές

07:30LIFESTYLE

Eurovision: Ποια είναι η Γαλλίδα εκπρόσωπος που εκτόξευσε τη χώρα της στα στοιχήματα

07:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Σήμερα η παρουσίαση της Ιθάκης στην Κοζάνη - Τι θα πει για Ιράν και εξωτερική πολιτική

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Αττική οδός: Ποιο σημείο είναι κλειστό σήμερα - Πού εκτρέπεται η κίνηση

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακριβαίνει το ψωμί - Φόβοι για μαζικά «λουκέτα» φούρνων στις γειτονιές - SOS από αρτοποιούς

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η «υποεποχική» πρόβλεψη Κολυδά - Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα του ECMWF για τις επόμενες εβδομάδες

06:40ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΔΑ: Με τρεις χειροβομβίδες απειλούσε να ανατιναχτεί ο 48χρονος Σουδανός - Πώς τον ακινητοποίησαν

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση επιχειρηματία στη Λακωνία: Το θρίλερ με τα κτήματα της θείας και οι αντιφάσεις

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός ασφαλείας στην Ελλάδα: Φόβοι για σκιά τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:57ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε πύρινο κλοιό η Τεχεράνη - Σκληρές μάχες ισραηλινών στον Λίβανο με Χεζμπολάχ - Στελνει και τρίτο αεροπλανοφόρο στην Μέση Ανατολή ο Τραμπ

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Μαρτίου

05:20ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από αεροπορική επιδρομή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Καίγονται τρία σκάφη στο λιμάνι - Σε εξέλιξη πυροσβεστική επιχείρηση

05:57ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε πύρινο κλοιό η Τεχεράνη - Σκληρές μάχες ισραηλινών στον Λίβανο με Χεζμπολάχ - Στελνει και τρίτο αεροπλανοφόρο στην Μέση Ανατολή ο Τραμπ

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η «υποεποχική» πρόβλεψη Κολυδά - Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα του ECMWF για τις επόμενες εβδομάδες

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:41ΜΠΑΣΚΕΤ

«Πόλεμος» Παναθηναϊκού-EuroLeague: Κατέβηκε το λάβαρο του Μποντιρόγκα

00:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Sram te bilo»

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός ασφαλείας στην Ελλάδα: Φόβοι για σκιά τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση επιχειρηματία στη Λακωνία: Το θρίλερ με τα κτήματα της θείας και οι αντιφάσεις

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακριβαίνει το ψωμί - Φόβοι για μαζικά «λουκέτα» φούρνων στις γειτονιές - SOS από αρτοποιούς

06:40ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΔΑ: Με τρεις χειροβομβίδες απειλούσε να ανατιναχτεί ο 48χρονος Σουδανός - Πώς τον ακινητοποίησαν

00:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η βαθμολογία μετά το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR και το… στεγνό καθάρισμα στο ΣΕΦ

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Ένοικος έδωσε την πιο viral απάντηση σε ερώτηση για τα κοινόχρηστα

13:38LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Στέλιος Μάινας εισβάλλει στη σειρά

03:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στο θέατρο του πολέμου

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Αττική οδός: Ποιο σημείο είναι κλειστό σήμερα - Πού εκτρέπεται η κίνηση

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σύλληψη γνωστού γιατρού για παιδική πορνογραφία

04:39ΚΟΣΜΟΣ

Gen Z: Οι νέοι άνδρες επιστρέφουν σε παραδοσιακούς ρόλους των φύλων - Θεωρούν ότι η σύζυγος πρέπει να υπακούει τον σύζυγο

23:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Παναθηναϊκός έδωσε δικαιώματα και τον «καθάρισε» ο Ιερεθουέλο

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Εκπρόσωπος ιρανικού στρατού: Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, όχι όμως για πλοία των ΗΠΑ και του Ισράηλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ