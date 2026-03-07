Eurovision: Ποια είναι η Γαλλίδα εκπρόσωπος που εκτόξευσε τη χώρα της στα στοιχήματα

Περισσότεροι από δύο μήνες απομένουν μέχρι την 70η διοργάνωση της Eurovision και συνεχώς… ξημερώνει μια καινούργια ημέρα στις στοιχηματικές αποδόσεις. Έτσι, αποδεικνύεται ότι όλα ακόμη είναι ρευστά όπως και οι προβλέψεις για φαβορί και επίδοξους νικητές.

Για παράδειγμα, εδώ και λίγες ώρες, η Γαλλία έχει εκτοξευτεί στη δεύτερη θέση. Από τη στιγμή που το κομμάτι «Regarde!» κυκλοφόρησε, η χώρα άρχισε να καλπάζει κερδίζοντας τη δεύτερη θέση στα στοιχήματα. Το κομμάτι υπόσχεται να αναδείξει τη λυρική και εκφραστική φωνή της Monroe, η οποία έχει ήδη κερδίσει την αναγνώριση στο γαλλικό κοινό μέσα από τη νίκη της στο τηλεοπτικό show «Prodiges».

Το εντυπωσιακό είναι ότι η Monroe είναι μόλις 17 ετών, ενώ στη χώρα της θεωρείται πολλά υποσχόμενη. Άρχισε το τραγούδι και το πιάνο σε πολύ μικρή ηλικία, αναπτύσσοντας στέρεες βάσεις μέσω της συμμετοχής σε χορωδίες και μιούζικαλ. Εκπαιδεύτηκε στην κλασική μουσική και γαλουχήθηκε με τις υψηλές απαιτήσεις της όπερας.

«Το να εκπροσωπώ τη Γαλλία στην Eurovision, είναι μια τεράστια τιμή και μια ευθύνη που αποδέχομαι με υπερηφάνεια και αποφασιστικότητα. Αυτός ο διαγωνισμός αποτελεί μέρος της ζωής μου από την παιδική μου ηλικία και τώρα, στα 17 μου, έχω πλήρη επίγνωση της εμπιστοσύνης που μου έχουν δείξει. Μπαίνω στον διαγωνισμό εκπροσωπώντας με υπερηφάνεια τη Γαλλία, τη χώρα που με διαμόρφωσε και με ενέπνευσε. Με το τραγούδι μου “Regarde!” θέλω να αναδείξω τον πλούτο και την ποικιλομορφία της γαλλικής μουσικής. Θέλω να προσφέρω στην Ευρώπη μια έντονη, ειλικρινή εμφάνιση με ένα παγκόσμιο μήνυμα: η αγάπη είναι αυτό που μας ενώνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τι συμβαίνει με τον Akyla

Την ίδια ώρα, ο δικός μας Akylas έπεσε μία θέση ακόμη και πλέον βρίσκεται στην πέμπτη. Σταθερά στην κορυφή είναι η Φινλανδία. Το τραγούδι «Liekinheitin», που ερμηνεύει ο Πιτ Πάρκονεν με την εντυπωσιακή βιολίστρια Λίντα Μπράβα, είναι το απόλυτο άλογο κούρσας. Στην τρίτη θέση των στοιχηματικών, για τη Eurovision2026, βρίσκεται η Δανία με τον Søren Torpegaard Lund και το τραγούδι «Før Vi Går Hjem». Η Αυστραλία πλέον βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Η Ντέλτα Γκούντρεμ είναι μεγάλο αστέρι στη χώρα της και το τραγούδι «Eclipse» σαρώνει. Με καριέρα άνω των 20 ετών, πολυπλατινένιες πωλήσεις και σημαντική διεθνή παρουσία, η συμμετοχή της θεωρείται μία από τις πιο υψηλού προφίλ επιλογές που έχει κάνει η Αυστραλία στη Eurovision.

Η πρώτη δεκάδα συμπληρώνεται από το Ισραήλ, τη Σουηδία, την Ιταλία, την Ουκρανία και την Κύπρο.

