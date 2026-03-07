Πόλεμος, ασφάλεια και ακρίβεια: Η δύσκολη πολιτική εξίσωση

Η πολιτική αριθμητική της κρίσης: Ευκαιρία ή παγίδα για την κυβέρνηση της ΝΔ;

Κώστας Τσιτούνας

Πόλεμος, ασφάλεια και ακρίβεια: Η δύσκολη πολιτική εξίσωση
SCENARIO
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι διεθνείς συγκρούσεις δεν αλλάζουν μόνο τον γεωπολιτικό χάρτη. Αλλάζουν και τις πολιτικές ισορροπίες στο εσωτερικό των χωρών. Σε περιόδους πολέμου ή αυξημένης διεθνούς έντασης, οι κυβερνήσεις βρίσκονται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν το αίσθημα ασφάλειας που αναζητούν οι πολίτες ή να υποστούν πολιτική φθορά από τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης. Για την κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία αυτή η εξίσωση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ίσως από τις πιο δύσκολες της τελευταίας περιόδου αν αναλογιστεί κάποιος και την αναμενόμενη φθορά εξουσίας της δεύτερης τετραετίας.

Σε στιγμές διεθνούς αστάθειας, η κοινωνία τείνει να αναζητά σταθερότητα. Οι πολίτες συχνά στρέφονται προς την κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία, θεωρώντας ότι η πολιτική συνέχεια και η ισχυρή ηγεσία είναι αναγκαίες για να αντιμετωπιστεί ένας εξωτερικός κίνδυνος. Αυτό το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί πολλές φορές διεθνώς και δημιουργεί ένα παράθυρο πολιτικής ενίσχυσης για την εκάστοτε κυβέρνηση.

Η εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων

Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έτσι κι αλλιώς έχουν επενδύσει τα τελευταία χρόνια στην εικόνα της σταθερότητας, της θεσμικής συνέχειας και της ισχυρής παρουσίας της χώρας στο διεθνές περιβάλλον. Θεωρητικά αυτή η στρατηγική θα μπορούσε να ενισχύσει την πολιτική της θέση και αυτή την κρίσιμη περίοδο. Το επιχείρημα ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση με εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων και ισχυρές διεθνείς συμμαχίες μπορεί να βρει απήχηση σε ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας.

Όμως η πολιτική πραγματικότητα σπάνια είναι τόσο απλή. Και εδώ βρίσκεται η δύσκολη εξίσωση που θυμίζει την «υπόθεση του Ρίμαν» έναν από τους πιο γνωστούς γρίφους των μαθηματικών που έθεσε το 1859 ο Γερμανός μαθηματικός Bernhard Riemann και δεν έχει λυθεί ακόμα.

Οι πόλεμοι και οι διεθνείς κρίσεις σχεδόν πάντα συνοδεύονται από οικονομικές αναταράξεις. Οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και η αβεβαιότητα επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα. Για μια κοινωνία που ήδη βιώνει έντονη ακρίβεια σε βασικά αγαθά, οποιαδήποτε επιπλέον οικονομική πίεση μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Και εδώ βρίσκεται το ρίσκο για την κυβέρνηση. Αν η φωτιά στη Μέση Ανατολή τραβήξει επί μακρόν η καθημερινότητα των πολιτών μπορεί να αποδειχθεί ο πιο δύσκολος αντίπαλος.

Ανασχηματισμός και εκλογές

Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο αντικρουόμενες πολιτικές δυναμικές. Από τη μία πλευρά, η ανάγκη για σταθερότητα και ασφάλεια μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη προς την εξουσία. Από την άλλη, οι οικονομικές συνέπειες μιας διεθνούς κρίσης μπορούν να διαβρώσουν γρήγορα αυτή την εμπιστοσύνη.

Ταυτόχρονα οι συνθήκες αυτές ανατρέπουν όλους τους σχεδιασμούς των πολιτικών επιτελείων. Είτε μιλάμε για ανασχηματισμό, είτε για εκλογές (πρόωρες ή στην ώρα τους). Εν μέσω κρίσης οι αιφνιδιασμοί μπορεί να αποβούν ριψοκίνδυνοι για να μην πω επικίνδυνοι. Αυτό κάνει την πολιτική εξίσωση εξαιρετικά δύσκολη.

Στην πολιτική, όπως και στην οικονομία, οι κρίσεις δεν έχουν ποτέ ένα μόνο αποτέλεσμα. Είναι σαν το κάρβουνο: Αν το πιάσεις αναμμένο θα καείς. Αν το πιάσεις σβηστό θα μουτζουρωθείς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:26ΜΠΑΣΚΕΤ

«Κόκκινος… θεσμός» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:25ΑΠΟΨΕΙΣ

Γιατί τόση πρεμούρα με τον Σάντσεθ;

09:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Omoda επιστρατεύει… γάτες για να διαφημίσει το νέο Omoda 7

09:19ΥΓΕΙΑ

«Ναι, αυτή τη ζωή άξιζε να τη ζήσω»: Πώς η ολιστική ιατρική και ο... Ιπποκράτης υπόσχονται υγιή μακροβιότητα

09:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με την έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Λάνθιμου «Photographs», την «Καρυάτιδα» και μία συναυλία-ύμνο για τις γυναίκες

09:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χτυπήσαμε περισσότερους από 3.000 στόχους στο Ιράν - «Δεν επιβραδύνουμε»

08:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Poleman στην Αυστραλία ο Ράσελ - Ατύχημα για Φερστάπεν

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη οι επαναπατρισμοί Ελλήνων από τα μέτωπα της Μέσης Ανατολής

08:52SCENARIO

Πόλεμος, ασφάλεια και ακρίβεια: Η δύσκολη πολιτική εξίσωση

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Kuga και Puma BlueCruise με hands-free οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Μίλερ, Μπρόιερ, Μπάουερ, Λε Σουίρ, Ζάλμινγκερ: Οι Γερμανοί εγκληματίες πολέμου στην Ελλάδα και οι ποινές που τους επιβλήθηκαν

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης 197 μεταναστών σε Καλούς Λιμένες και Γαύδο

08:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτίναξη ψηφιακών συναλλαγών με το Δημόσιο το 2025: 2,7 δισ. αλληλεπιδράσεις και νέο CRM στο gov.gr

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Το 61% των θυμάτων από πλημμύρες στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο είναι άνδρες

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Παραμένει η αβεβαιότητα - Αδειάζουν τα ράφια, ουρές για καύσιμα στα πρατήρια

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Το ιρανικό ναυτικό εξαπέλυσε μαζικό κύμα επιθέσεων με drones κατά Αμερικανών και Ισραηλινών

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνες εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι:Έκλεισαν οι θέσεις της πτήσης για Αθήνα χωρίς να τους ενημερώσουν

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε πύρινο κλοιό η Τεχεράνη - Σκληρές μάχες ισραηλινών στον Λίβανο με Χεζμπολάχ - Στελνει και τρίτο αεροπλανοφόρο στην Μέση Ανατολή ο Τραμπ

07:59ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Συναγερμός για τρομοκρατικό χτύπημα και τους «μοναχικούς λύκους» - Προσήχθησαν ύποπτοι

07:59ΚΟΣΜΟΣ

NBC: Ο Τραμπ έχει εκφράσει σοβαρά ενδιαφέρον να στείλει Αμερικανούς στρατιώτες στο Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:50ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η «υποεποχική» πρόβλεψη Κολυδά - Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα του ECMWF για τις επόμενες εβδομάδες

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε πύρινο κλοιό η Τεχεράνη - Σκληρές μάχες ισραηλινών στον Λίβανο με Χεζμπολάχ - Στελνει και τρίτο αεροπλανοφόρο στην Μέση Ανατολή ο Τραμπ

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνες εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι:Έκλεισαν οι θέσεις της πτήσης για Αθήνα χωρίς να τους ενημερώσουν

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Καίγονται τρία σκάφη στο λιμάνι - Σε εξέλιξη πυροσβεστική επιχείρηση

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός ασφαλείας στην Ελλάδα: Φόβοι για σκιά τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση επιχειρηματία στη Λακωνία: Το θρίλερ με τα κτήματα της θείας και οι αντιφάσεις

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακριβαίνει το ψωμί - Φόβοι για μαζικά «λουκέτα» φούρνων στις γειτονιές - SOS από αρτοποιούς

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Το ιρανικό ναυτικό εξαπέλυσε μαζικό κύμα επιθέσεων με drones κατά Αμερικανών και Ισραηλινών

09:19ΥΓΕΙΑ

«Ναι, αυτή τη ζωή άξιζε να τη ζήσω»: Πώς η ολιστική ιατρική και ο... Ιπποκράτης υπόσχονται υγιή μακροβιότητα

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Μίλερ, Μπρόιερ, Μπάουερ, Λε Σουίρ, Ζάλμινγκερ: Οι Γερμανοί εγκληματίες πολέμου στην Ελλάδα και οι ποινές που τους επιβλήθηκαν

23:41ΜΠΑΣΚΕΤ

«Πόλεμος» Παναθηναϊκού-EuroLeague: Κατέβηκε το λάβαρο του Μποντιρόγκα

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

13:38LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Στέλιος Μάινας εισβάλλει στη σειρά

06:40ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΔΑ: Με τρεις χειροβομβίδες απειλούσε να ανατιναχτεί ο 48χρονος Σουδανός - Πώς τον ακινητοποίησαν

08:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Poleman στην Αυστραλία ο Ράσελ - Ατύχημα για Φερστάπεν

07:59ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Συναγερμός για τρομοκρατικό χτύπημα και τους «μοναχικούς λύκους» - Προσήχθησαν ύποπτοι

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Φλέγεται η Τεχεράνη: Στο επίκεντρο των επιθέσεων το αεροδρόμιο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ