«Κόκκινος… θεσμός» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Το ντέρμπι της Euroleague, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε 86-80 του Παναθηναϊκού AKTOR στο ΣΕΦ κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα. Ο σύλλογος του Πειραιά πήρε μία ακόμα νίκη, με την απαραίτητη διαιτητική «στήριξη» και έκανε «Κόκκινο… θεσμό» το 11-0 κόντρα στους «πράσινους».

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ΑΕΛ στην «Allwyn Arena» και το σύνθημα που επικρατεί στον «Δικέφαλο» είναι «Εμείς μαζί κόντρα σε όλα!» για την προσπάθεια της Ένωσης για την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

