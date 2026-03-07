ΗΠΑ: Χτυπήσαμε περισσότερους από 3.000 στόχους στο Ιράν - «Δεν επιβραδύνουμε»

Περισσότερους από 3.000 στόχους στο Ιράν κατά την πρώτη εβδομάδα της επιχείρησης Epic Fury χτύπησαν οι αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η Κεντρική Διοίκηση CENTCOM των ΗΠΑ.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι η εναέρια επιχείρηση από ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν θεωρείται επιτυχημένη ως προς τους στόχους που τέθηκαν για την καταστροφή στρατηγικών θέσεων του ιρανικού καθεστώτος.

Συνολικά καταστράφηκαν πλήρως ή υπέστησαν ζημιές 43 ιρανικά πλοία. Σύμφωνα με την CENTCOM, οι στόχοι επελέγησαν με βάση το εάν αποτελούν άμεση απειλή.

Στο στόχαστρο μπήκαν κέντρα Διοίκησης και Ελέγχου, κεντρικά κτίρια των Φρουρών της Επανάστασης, ολοκληρωμένα συστήματα αεροπορικής άμυνας που συνδυάζουν ραντάρ, αντιαεροπορικούς πυραύλους, κέντρα διοίκησης για την ανίχνευση εναέριων απειλών, τοποθεσίες βαλλιστικών πυραύλων, ιρανικά πλοία και υποβρύχια, τοποθεσίες πυραυλικών συστημάτων που στοχεύουν πλοία και σημεία που εξυπηρετούν τη στρατιωτική επικοινωνία.

Επιπλέον η CENTCOM με ανάρτηση στο Χ απάντησε στους Ιρανούς, που ισχυρίστηκαν ότι χτυπήθηκε το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln με φωτογραφίες του πολεμικού πλοίου να συμμετέχει στις πολεμικές επιχειρήσεις.

«Αρχικά, το ιρανικό καθεστώς ισχυρίστηκε και επανέλαβε (πέντε ημέρες στη σειρά) ότι βύθισε το USS Abraham Lincoln (CVN 72). Τώρα, το καθεστώς ισχυρίζεται ότι το αεροπλανοφόρο επανεμφανίστηκε ως εκ θαύματος και «έφυγε από το πεδίο της μάχης» μετά από «σύγκρουση με ιρανικούς πυραύλους και drones». Χρειάζεται να πούμε περισσότερα;», ανέφερε η CENTCOM και παρέπεμψε σε φωτογραφίες από το αεροπλανοφόρο, όπου απογειώνονται κανονικά αμερικανικά μαχητικά.

