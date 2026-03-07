NBC: Ο Τραμπ έχει εκφράσει σοβαρά ενδιαφέρον να στείλει Αμερικανούς στρατιώτες στο Ιράν

Σε δημοσίευμα της η ηλεκτρονική έκδοση του αμερικανική δικτύου NBC αποκαλύπτει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται σοβαρά την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στα ιρανικά εδάφη

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Σε ιδιωτικές συζητήσεις ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει σοβαρό ενδιαφέρον για την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος του Ιράν, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, έναν πρώην αξιωματούχο των ΗΠΑ και ένα άλλο πρόσωπο που έχει γνώση των συνομιλιών, τους οποίους επικαλείται το NBC.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συζητήσει την ιδέα της αποστολής χερσαίων στρατευμάτων με βοηθούς και Ρεπουμπλικάνους αξιωματούχους εκτός του Λευκού Οίκου και παράλληλα έχει σκιαγραφήσει το όραμά του για ένα μεταπολεμικό Ιράν, στο οποίο το ουράνιο του Ιράν θα είναι ασφαλές και οι ΗΠΑ και ένα νέο ιρανικό καθεστώς θα συνεργάζονται στην παραγωγή πετρελαίου, όπως κάνουν οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Τα σχόλια του Τραμπ, τα οποία εκφράζουν το σοβαρό ενδιαφέρον του για την αποστολή χερσαίων δυνάμεων, δεν αφορούν μια μεγάλης κλίμακας χερσαία εισβολή στο Ιράν. Σύμφωνα με το NBC, κυρίως σκέφτεται την ιδέα αποστολής ενός μικρού αριθμού αμερικανικών στρατευμάτων που θα χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένους στρατηγικούς σκοπούς, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Ωστόσο τόνισαν ότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει καμία απόφαση ούτε έχει δώσει καμία εντολή σχετικά με τις χερσαίες δυνάμεις.

«Αυτή η ιστορία βασίζεται σε υποθέσεις ανώνυμων πηγών που δεν ανήκουν στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του προέδρου και είναι σαφές ότι δεν έχουν ενημερωθεί για αυτές τις συζητήσεις», σχολίασε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ για τις πληροφορίες.

Και πρόσθεσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί πάντα, με σύνεση, όλες τις επιλογές ανοιχτές, αλλά όποιος προσπαθεί να υπονοήσει ότι είναι υπέρ της μιας ή της άλλης επιλογής αποδεικνύει ότι δεν έχει πραγματική θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

President Trump Observes Operation Epic Fury From Mar-a-Lago

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ (αριστερά) συνομιλεί με την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, ενώ επιβλέπει την «Επιχείρηση Epic Fury» στο Mar-a-Lago στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

Getty Images North America

Ποιο θα ήταν το ιδανικό αποτέλεσμα για τον Τραμπ στο Ιράν

Δημοσίως, ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν αλλά μέχρι στιγμής ο πόλεμος έχει περιοριστεί σε αεροπορικές επιδρομές. Οι ιδιωτικές συζητήσεις σχετικά με το θέμα δείχνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ίσως πιο πρόθυμος να εξετάσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο από ό,τι υποδηλώνουν οι δημόσιες δηλώσεις του μέχρι τώρα.

Οποιαδήποτε αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν θα μπορούσε να αυξήσει την κλίμακα και την έκταση του πολέμου και να επιδεινώσει τους κινδύνους για τις αμερικανικές δυνάμεις.

Από την έναρξη του πολέμου το περασμένο Σάββατο, έξι μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν σκοτωθεί και 18 έχουν τραυματιστεί σε αντεπιθέσεις από το Ιράν, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Ο Τραμπ έχει περιγράψει ιδιωτικά σε βοηθούς και Ρεπουμπλικάνους αξιωματούχους εκτός του Λευκού Οίκου ότι το ιδανικό αποτέλεσμα για τον ίδιο στο Ιράν είναι ένα παρόμοιο με τη δυναμική που έχει αναδυθεί μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας από τότε που οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Νικολάς Μαδούρο τον περασμένο Ιανουάριο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Στη Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο, οι ΗΠΑ υποστήριξαν μια νέα πρόεδρο, τη Ντέλσι Ροντρίγκες, με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόσει πολιτικές που ο Τραμπ θεωρεί ευνοϊκές για τις ΗΠΑ και κυρίως υπέρ των αμερικανικών συμφερόντων στην παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Post αυτή την εβδομάδα: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την αποστολή στρατευμάτων».

