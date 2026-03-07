Σε εξέλιξη οι επαναπατρισμοί Ελλήνων από τα μέτωπα της Μέσης Ανατολής

Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια την Παρασκευή 6 Μαρτίου οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους από χώρες της Μέσης Ανατολής, στο πλαίσιο των ενεργειών για την προστασία πολιτών που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα, 46 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους επέστρεψαν στην Αθήνα από το Ομάν με ειδική πτήση της Aegean Airlines, η οποία οργανώθηκε με την επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.

Επιπλέον, 89 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην ελληνική πρωτεύουσα από το Ομάν με ειδική πτήση της SKY express, επίσης με τη συνδρομή της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σαουδική Αραβία.

Παράλληλα, 142 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους που βρίσκονταν στη Σάρτζα των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αθήνα με δύο πτήσεις της Air Arabia.

Οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού συνεχίζονται, με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας να παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που επηρεάζονται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν αναρτηθεί τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας των ελληνικών Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.