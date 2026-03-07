Ford: Kuga και Puma BlueCruise με hands-free οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους

Η Ford επεκτείνει τη διαθεσιμότητα της τεχνολογίας της hands-free οδήγησης στην Ευρώπη παρουσιάζοντας τις νέες εκδόσεις Kuga BlueCruise και Puma BlueCruise και φέρνοντας ένα προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού σε δύο από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της.

Κεντρικό στοιχείο των νέων εκδόσεων είναι το σύστημα BlueCruise, το οποίο επιτρέπει στον οδηγό να κινείται στον αυτοκινητόδρομο χωρίς να κρατά το τιμόνι, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένει προσηλωμένος στον δρόμο. Η τεχνολογία λειτουργεί σε ειδικά χαρτογραφημένες περιοχές, τις λεγόμενες «Blue Zones», οι οποίες καλύπτουν πάνω από 135.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων σε 16 ευρωπαϊκές χώρες.

