Formula 1: Poleman στην Αυστραλία ο Ράσελ - Ατύχημα για Φερστάπεν

Η Mercedes έκανε εντυπωσιακή εκκίνηση στις πρώτες κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 για το 2026, με τους Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι να σημειώνουν το απόλυτο 1-2 για την ομάδα.

Μάλιστα, το δίδυμο της Mercedes είχε διαφορά περίπου 0,8 δευτερολέπτων από τους διώκτες του. Πίσω τους ακολούθησαν οι Red Bull, Ferrari και McLaren, με τους Ιζάκ Χατζάρ, Σαρλ Λεκλέρ και Όσκαρ Πιάστρι αντίστοιχα.

Άτυχος στάθηκε ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος είχε ατύχημα στο Q1, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί νωρίς από τη διαδικασία και να εκκινήσει την Κυριακή (08/03) από την 20ή θέση του grid.

Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set! ?



This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1 ?#F1 #AusGP pic.twitter.com/M2XKoapEMl — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

