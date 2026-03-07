Θεσσαλονίκη: «Βροχή» από μολότοφ σε σχολείο - Αναζητά τους δράστες η ΕΛ.ΑΣ.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ή φθορές στο σχολείο. Οι δράστες αναζητούνται
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
«Έβρεξε» βόμβες μολότοφ σε σχολικό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.
Σύμφωνα με τις Αρχές, το συμβάν έλαβε χώρα σε προαύλιο σχολείου, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όταν άγνωστοι έριξαν επτά αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ. Από τις επτά μολότοφ εξερράγησαν οι έξι, σύμφωνα με την Αστυνομία.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ή φθορές στο σχολείο. Οι δράστες αναζητούνται.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ-ΑΕΛ και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
09:26 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
«Κόκκινος… θεσμός» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
09:25 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Γιατί τόση πρεμούρα με τον Σάντσεθ;
09:20 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Omoda επιστρατεύει… γάτες για να διαφημίσει το νέο Omoda 7
08:59 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Formula 1: Poleman στην Αυστραλία ο Ράσελ - Ατύχημα για Φερστάπεν
00:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
FDI «Κίμων»: Απέπλευσε από την Λεμεσό - Εντυπωσιακό βίντεο
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ