Θεσσαλονίκη: «Βροχή» από μολότοφ σε σχολείο - Αναζητά τους δράστες η ΕΛ.ΑΣ.

«Έβρεξε» βόμβες μολότοφ σε σχολικό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το συμβάν έλαβε χώρα σε προαύλιο σχολείου, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όταν άγνωστοι έριξαν επτά αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ. Από τις επτά μολότοφ εξερράγησαν οι έξι, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ή φθορές στο σχολείο. Οι δράστες αναζητούνται.