Συμπλοκή κρατουμένων σε πλοίο προς Κω – Τραυματίστηκαν και αστυνομικοί

Σε βάρος των δύο κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία

Σωτήρης Σκουλούδης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 6 Μαρτίου σε πλοίο της γραμμής που εκτελούσε το δρομολόγιο από τον Πειραιά προς την Κω, κατά τη διάρκεια μεταγωγής κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, ηλικίας 44 και 27 ετών, που μεταφέρονταν υπό αστυνομική συνοδεία, επιτέθηκαν αρχικά σε συγκρατούμενό τους. Στη συνέχεια στράφηκαν εναντίον των αστυνομικών που τους συνόδευαν, προκαλώντας συμπλοκή μέσα στο πλοίο.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά στα χέρια οι αστυνομικοί συνοδοί, ενώ τραυματισμοί προκλήθηκαν και μεταξύ των κρατουμένων.

Σε βάρος των δύο κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες, απόπειρα απόδρασης και βία κατά υπαλλήλων, ενώ πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

